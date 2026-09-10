Siegfried Mureșan cere un buget UE mai mare, pe fondul amenințării ruse: Europa devine mai slabă și mai divizată

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a anunțat joi că susține majorarea cu aproximativ 10% a viitorului buget multianual al Uniunii Europene, având în vedere amenințarea continuă reprezentată de Rusia.

Acesta a explicat că situația de la granița Finlandei cu Rusia arată că amenințarea rusească este majoră, adăugând că este nevoie de investiții comune ale statelor membre în apărare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Mureșan a precizat că, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, va susține „o creștere moderată, de aproximativ 10%”, față de propunerea Comisiei Europene.

Propunerea Parlamentului European pentru următorul cadru financiar este o creștere de 10% față de proiectul Comisiei.

„La granița Finlandei cu Rusia, amenințarea rusă nu este o noțiune abstractă. Este o amenințare directă la adresa securității europene”, a scris Siegfried Mureșan.

Potrivit acestuia, protejarea frontierei Finlandei înseamnă protejarea întregii Uniuni Europene.

„Frontiera Finlandei este frontiera Uniunii Europene. Apărarea ei este apărarea noastră. A europenilor și implicit a românilor”, a afirmat eurodeputatul.

„Rusia nu va fi descurajată de 27 de bugete fragmentate”

Siegfried Mureșan susține că statele membre trebuie să investească împreună în domenii precum apărarea, protecția frontierelor, mobilitatea militară, securitatea cibernetică și infrastructura critică.

„Trebuie să investim împreună în apărare, protecția frontierelor, mobilitate militară, securitate cibernetică și infrastructură critică”, a transmis acesta.

Eurodeputatul spune că investițiile realizate la nivel european pot fi mai eficiente decât cheltuielile făcute separat de statele membre.

„Un euro investit în apărare la nivel european produce rezultate mai bune decât trei euro cheltuiți separat de trei state membre”, a susținut Mureșan.

„Rusia nu va fi descurajată de 27 de bugete fragmentate. Avem nevoie de un buget european care să apere frontierele Uniunii și să răspundă amenințărilor cu care ne confruntăm”, a mai scris eurodeputatul.

„Un buget mai slab, într-un context de securitate mai periculos, ar transmite că Europa devine mai slabă și mai divizată exact când Rusia devine mai agresivă”, a mai scris Siegfried Mureșan.