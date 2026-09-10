Un fost ministru al Apărării dezminte fake news-ul despre militarii români care ar fi trimiși în Ucraina: Nu mai speriați românii inutil

Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării și, în prezent, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, dezminte un fake-news care a circulat în spațiul online și condamnă autorii acestei dezinformări.

Mesajul fals spunea că statul român ar trimite militari în Ucraina, când, de fapt, doar 20 dintre aceștia vor merge la un comandament în sprijinul Ucrainei, în destinații diametral opuse pe harta Europei: în Franța și Marea Britanie.

„Numai niște iresponsabili se pot juca în felul acesta cu temerile și așa uriașe ale românilor. Într-o societate deja tensionată, într-o perioadă în care războiul se află la granițele noastre de ani buni, ultimul lucru de care avem nevoie este să fabricăm spaime și să le prezentăm oamenilor drept realitate”, a transmis social-democratul, într-o postare pe Facebook.

Ce se întâmplă cu militarii români

Liderul PSD spune că niciun român nu va fi trimis pe frontul din Ucraina și explică contextul în care câțiva militari români pleacă la comandamentul din Franța și Regatul Unit.

„Prin această decizie, niciunul dintre acești militari nu este trimis să lupte în Ucraina. România nu trimite soldați pe front, nu intră în război cu Rusia și nu devine parte combatantă în conflictul ruso-ucrainean. Iar adevărul este acesta: dacă Parlamentul va încuviința solicitarea președintelui Dan, România va participa cu maximum 20 de militari la un comandament multinațional care funcționează în Franța și Regatul Unit. Nu va trimite trupe în Ucraina”, a mai precizat fostul ministru.

Reacție de la vârful statului, pentru a dezminte informațiile apărute

Nu este prima reacție apărută în urma acestui fake-news. Administrația Prezidențială a transmis încă de miercuri că informațiile apărute pe acest subiect sunt false.

„Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, a transmis Administrația Prezidențială pe Facebook.