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Kelemen Hunor, despre blocajul politic: Se poate forma o majoritate și fără UDMR, și cu UDMR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins, joi, informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. El a precizat că o majoritate parlamentară poate fi formată atât cu UDMR, cât și fără UDMR, însă cu UDMR „nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu S.O.S, cu eventuali fugari din AUR, cu fracţiuni din traseişti”.
Kelemen Hunor, despre blocajul politic: Se poate forma o majoritate și fără UDMR, și cu UDMR
Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 sept. 2026, 16:06, Politic
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins, joi, informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier și că i-ar fi solicitat președintelui Nicușor Dan să desemneze doar o persoană care deține carnet de partid.

Într-o postare pe Facebook, liderul UDMR a venit cu precizări în acest sens.

„Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. (…) Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu S.O.S, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate”, a explicat Kelemen Hunor.

El a respins și informațiile potrivit cărora negocierile politice ar fi fost influențate de oficiali europeni sau de lideri politici străini.

„Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară”, a mai spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Nu noi am aruncat majoritatea în aer

Kelemen Hunor a reiterat că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, precum și de adoptarea unor decizii în domenii importante.

„România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD”, a afirmat președintele UDMR.

În final, acesta a negat și existența unui conflict cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, sau cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Și încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare”, a conchis Kelemen Hunor.

România are Guvern interimar de patru luni

Încă de la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, România trece printr-o criză politică. 

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta nu a obținut votul în Parlament.

Pe parcursul verii, președintele Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă desemnare, susținând că niciun nume nu poate strânge o majoritate.

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