AUR propune limitarea mandatelor pentru șefii instituțiilor publice

Proiectul prevede că directorii Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază, Direcției Generale de Protecție Internă, Direcției generale de informații a apărării și Serviciului de Telecomunicații Speciale să poată exercita mandate de câte 5 ani, cu maximum două mandate pentru aceeași persoană.

Limitare la doup mandate

Senatorul AUR Nicolae Vlahu, unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține că limitarea la două mandate a perioadei în care aceeași persoană poate conduce o instituție este necesară pentru a preveni concentrarea excesivă a puterii și formarea unor cercuri de influență, mai ales în cazul structurilor care au acces la informații sensibile și exercită atribuții importante pentru securitatea statului.

„Aceasta modificare legislativă este necesară pentru că menținerea aceleiași persoane, pentru perioade foarte lungi, la conducerea unei instituții poate favoriza concentrarea excesivă a puterii și formarea unor cercuri de influență. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre structuri care au acces la informații sensibile și exercită atribuții importante pentru securitatea statului.

Considerăm că două mandate oferă timpul necesar pentru a pune în aplicare o viziune și pentru a demonstra rezultate. După această perioadă, trebuie să existe loc și pentru alți profesioniști care pot să își asume conducerea.

Mandatele exercitate parțial să fie luate în calcul ca mandate întregi

Propunem inclusiv ca mandatele exercitate parțial să fie luate în calcul ca mandate întregi, fiindcă o întrerupere a mandatului nu trebuie să permită ocolirea limitei stabilite prin lege”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu.

Inițiativa vizează, de asemenea, limitarea mandatelor pentru conducerea unor instituții precum Banca Națională a României, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.

AUR consideră că exercitarea pe perioade îndelungate a unor funcții-cheie, în lipsa unor limite clare privind durata și numărul mandatelor, poate alimenta suspiciunile privind independența instituțiilor și poate favoriza apariția unor conflicte de interese.

Potrivit proiectului, mandatele exercitate parțial sunt considerate mandate întregi și intră în calculul limitei stabilite, iar pentru funcțiile pentru care nu exista anterior o durată maximă, noua perioadă începe să curgă de la intrarea în vigoare a legii.