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Surse: Liberalii au decis că nu vor vota un guvern condus de Luca Niculescu, dacă PSD are miniștri în componența executivului

PNL nu va vota un guvern condus de Luca Niculescu, în cazul în care social-democrații primesc funcții, spun surse liberale pentru Mediafax. Aceasta ar fi decizia de ultimă oră a conducerii partidului.
Surse: Liberalii au decis că nu vor vota un guvern condus de Luca Niculescu, dacă PSD are miniștri în componența executivului
Coralia Frigea
10 sept. 2026, 15:53, Politic
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PNL a decis joi, 10 septembrie, să nu susțină un guvern cu premier tehnocrat, chiar și condus de Luca Niculescu, dacă acesta va avea în componență miniștri din Partidul Social Democrat. Asta spun surse liberale pentru Mediafax, după cele mai recente discuții pe care le-au avut pe această temă.

Liberalii ar fi discutat dacă vor susține sau nu învestirea unui guvern cu puteri depline, dar în care fotoliul de premier să nu fie ocupat de un om politic.

Și PSD pune condiții pentru a susține viitorul Guvern

Sorin Grindeanu a anunțat că nu va vota un guvern din care nu face parte. Decizia a fost luată după o ședință la care a participat conducerea PSD, la Sinaia. Tot atunci, liderul partidului spunea că nu ar refuza funcția de premier, întrucât România trece printr-o perioadă dificilă, fără un guvern cu puteri depline.

„Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum 3 luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că mi-asum funcția de prim-ministru. Însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea”, declara Sorin Grindeanu, la finalul lunii august.

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Consilierul prezidențial pentru afaceri externe este cea mai recentă variantă vehiculată pentru funcția de premier. Nicușor Dan nu a făcut încă o desemnare, dar a anunțat anterior că va face acest demers când găsește persoana care are o majoritate clară.

Până acum, președintele a mai făcut două desemnări, însă niciuna nu a reușit să strângă o majoritate. Eugen Tomac, consilierul prezidențial desemnat pentru a-și construi o majoritate în jurul unui guvern tehnocrat, nu a reușit să ajungă nici măcar la votul Parlamentului, iar Adrian Veștea, liberalul care a încercat până în ultimul moment să găsească susținere de la partidele politice, a picat la votul de învestire.

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