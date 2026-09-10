Un parlamentar USR critică proiectul AUR privind Drapelul Național: „Asta nu mai este o ceremonie. Este un ritual de supunere”

Bogdan Rodeanu, parlamentar USR, lansează un atac dur la adresa proiectului AUR prin care ar urma să fie reglementat modul de celebrare a Drapelului Național. Deputatul susține că inițiativa impune inclusiv gesturi cu caracter religios și transformă respectul față de simbolul național într-o obligație care poate fi sancționată.

„Cohorta de patrioți de carton de la AUR și-a făcut un proiect prin care vrea să impună sărbătorirea Drapelului Național, sub instrucțiunile ideologului militaro-religios”, a scris Bogdan Rodeanu într-o postare.

Parlamentarul USR critică faptul că proiectul stabilește în detaliu modul în care ar trebui să se desfășoare ceremonialul, inclusiv în cazul Armatei Române și al reprezentanților cultelor religioase.

Rodeanu: „AUR spune Armatei Române și Bisericii ce să facă”

Potrivit lui Rodeanu, inițiativa stabilește inclusiv modul în care militarii ar trebui să execute procedura ceremonială, deși Armata Română are deja regulamente proprii.

Deputatul critică și prevederile referitoare la participarea preoților, susținând că ritualul descris în proiect are elemente specifice unei ceremonii creștin-ortodoxe.

„Îi spune preotului unde să stea, cum să țină Crucea, ce rugăciune să rostească, cum să binecuvânteze Drapelul și când să-l sărute”, afirmă parlamentarul USR.

Rodeanu susține că proiectul ar ridica probleme și în comunitățile în care populația aparține altor culte religioase sau nu este afiliată unui cult.

Critici privind caracterul religios al ceremoniei

Parlamentarul USR afirmă că România are cetățeni de diferite confesiuni, precum musulmani, evrei, catolici, greco-catolici și protestanți, dar și persoane fără apartenență religioasă.

„Ei nu sunt altfel de români și nu iubesc România mai puțin pentru că se roagă altfel. Suntem români cu toții”, spune Rodeanu.

Deputatul pune sub semnul întrebării și modul în care ar urma să fie aplicat ceremonialul în școli și în comunități în care tradiția religioasă este diferită de cea ortodoxă.

Amenzi pentru cei care refuză să participe

Un alt punct criticat de Bogdan Rodeanu îl reprezintă sancțiunile prevăzute în proiect pentru persoanele care nu respectă ceremonialul.

Parlamentarul afirmă că oficialul care ar refuza să sărute Drapelul ar putea risca o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei, iar reprezentanții autorităților care nu participă la ceremonie ar putea fi sancționați.

„Vom avea lângă fiecare catarg un inspector al sărutului patriotic? Unul ține Crucea, unul ține Drapelul, unul ține tabelul, iar ultimul scrie amenda?”, ironizează Rodeanu.

În opinia sa, o asemenea abordare transformă ceremonia într-un test de obediență.

„Asta nu mai este o ceremonie. Este un ritual de supunere”, afirmă deputatul USR.

„Patriotismul nu se comandă, nu se cronometrează și nu se amendează”

Rodeanu susține că respectul față de Drapelul Național trebuie să fie o manifestare voluntară și nu rezultatul unei obligații instituite prin lege.

„Patriotismul nu se comandă, nu se cronometrează și nu se amendează. Iar Drapelul României trebuie respectat din convingere”, a transmis parlamentarul.

Deputatul USR acuză AUR că, prin proiect, ar transforma patriotismul într-o obligație administrativă și credința într-o procedură stabilită de Parlament.

„Ceea ce face AUR prin acest proiect denigrează și dezonorează chiar simbolul pe care pretinde că îl apără”, conchide Bogdan Rodeanu.

Ce prevede proiectul AUR privind Drapelul Național

Un proiect de lege inițiat de AUR, adoptat de Senat în 2023, a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților din această săptămână, deși comisiile de specialitate nu au întocmit încă raportul asupra propunerii. Inițiativa privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României prevede amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute Drapelul Național și sancțiuni de 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu alocă 30 de minute de emisie în ziua dedicată sărbătoririi drapelului. Proiectul mai prevede amenzi de până la 30.000 de lei pentru autoritățile locale care nu amenajează, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii, un loc public care să poarte denumirea „Piața Tricolorului”.