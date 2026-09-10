La douăzeci și cinci de ani după 11 septembrie, George W. Bush își expune picturile inspirate de atacuri

Fum ridicându-se deasupra New York-ului, familii îndurerate și pompieri în acțiune: fostul președinte american George W. Bush a înfățișat aceste simboluri ale atacurilor din 11 septembrie în aproximativ cincisprezece picturi expuse în Dallas, Texas. La douăzeci și cinci de ani după atacuri, care au curmat viața a 2.977 de persoane, președintele proaspăt ales la acea vreme și-a împărtășit amintirile cu publicul, potrivit Le Figaro.

Expoziția, intitulată „În memoria zilelor de 11 septembrie” și găzduită în muzeul prezidențial, se deschide cu o reprezentare a orașului New York după prăbușirea turnurilor gemene, lovite de două avioane deturnate de jihadiști.

Pe celelalte pânze, George W. Bush a pictat „simbolurile, oamenii și gesturile de afecțiune care l-au însoțit de la acel moment crucial din istoria americană ”, explică expoziția. Fostul președinte s-a înfățișat și pe sine: în momentul în care a aflat de la șeful său de cabinet că un al doilea avion tocmai lovise World Trade Center sau din spate, consolează o familie, aplecându-se spre o mamă îndurerată.

„Acestea sunt momentele pe care președintele Bush a ales să le picteze pentru că sunt cele de care și le amintește cel mai viu – nu frica, ci determinarea; nu disperarea, ci instinctul americanilor obișnuiți de a se uni și de a se ajuta reciproc ”, explică imaginea.

George W. Bush era președintele Statelor Unite de mai puțin de opt luni în momentul atacurilor din 11 septembrie.