Atacurile asupra școlilor au crescut cu 33% într-un singur an. Avertismentul UNESCO

În 9 septembrie este marcată Ziua internațională pentru protejarea educației împotriva atacurilor. UNESCO își exprimă îngrijorarea profundă față de creșterea continuă a atacurilor asupra școlilor din întreaga lume.

„Sunt profund îngrijorat de creșterea bruscă a atacurilor asupra școlilor, care îi privează pe copii de siguranță, de învățare și de speranță. Școlile și universitățile trebuie protejate în orice moment. Facem apel la toate părțile implicate în conflicte să respecte dreptul internațional și să se asigure că educația poate continua în condiții de siguranță și demnitate, chiar și în mijlocul unei crize”, a spus Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO.

Creștere de 33% într-un an

UNESCO vorbește despre o creștere bruscă a atacurilor asupra școlilor. În 2025, ONU a verificat 1.680 de atacuri asupra școlilor, cu 33% mai multe decât cele 1.265 de atacuri înregistrate în 2024.

Aproape 80% dintre copiii afectați de crize care nu frecventează școala trăiesc în doar 20 de țări. Datele arată că 74% dintre copiii refugiați și 52% dintre cei strămutați intern nu frecventează școala.

Întreruperea educației poate avea consecințe pe termen lung asupra copiilor, în special în zonele afectate de conflicte și alte crize.

Răspunsul UNESCO

Ca răspuns la aceste amenințări, UNESCO își mobilizează partenerii din peste 20 de țări afectate de conflicte și crize. Organizația acționează pentru consolidarea pregătirii, asigurarea continuității învățării atunci când activitatea școlară este întreruptă și sprijinirea procesului de redresare după diminuarea crizei.

UNESCO arată că sprijină cadrele didactice și dotează școlile cu adăposturi de protecție în Ucraina, oferă copiilor strămutați din Liban sprijin pentru sănătatea mintală și asistență psihosocială, susține elevii din Gaza pentru continuarea procesului de învățare prin spații temporare și prin Campusul Virtual din Gaza, consolidează școlile comunitare din Haiti și implementează mecanisme de alertă timpurie în Nigeria.

În aprilie 2026, Consiliul Executiv al UNESCO a adoptat un nou Plan de acțiune pentru protejarea educației împotriva atacurilor.