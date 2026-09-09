Bătălia pentru Donbas: Ucraina se pregătește pentru cele mai grele lupte ale anului

Forțele ruse se află la mai puțin de 15 kilometri de Sloviansk și Kramatorsk, cele două orașe principale ale așa-numitei „centuri de fortărețe” din regiunea Donețk. Aceasta, alături de regiunea Luhansk, formează Donbasul, zona din estul Ucrainei aflată în centrul unora dintre cele mai dure confruntări ale războiului. Ambele orașe sunt supuse unor atacuri tot mai intense cu drone și bombe aeriene ghidate.

Cucerirea celor două orașe ar apropia Moscova de obiectivul său de a prelua controlul asupra întregii regiuni industrializate Donețk, potrivit agenției ucrainene UNIAN. Pentru Ucraina, menținerea acestei zone este esențială pentru apărarea frontului de est.

Lupte grele așteptate în această toamnă

Michael Kofman, expert american în probleme militare, citat de Reuters, estimează că septembrie și octombrie ar putea fi lunile cu cele mai intense lupte din acest an.

Rusia ar putea încerca noi atacuri mecanizate odată cu deteriorarea vremii, care poate reduce eficiența dronelor folosite pe câmpul de luptă.

„Pe măsură ce condițiile meteorologice se înrăutățesc, dronele devin mai puțin eficiente. Și atunci rușii încearcă, de obicei, să readucă mobilitatea pe câmpul de luptă”, a explicat Kofman.

Ucraina a demonstrat însă că poate opri astfel de atacuri. Kofman a dat ca exemplu ofensiva rusă din iulie în zona Dobropillia, în regiunea Donețk, unde trupele Moscovei au încercat să avanseze cu unități mecanizate. Forțele ucrainene au reușit să blocheze înaintarea și să împiedice Rusia să transforme atacul într-o străpungere importantă a frontului.

Primul mare test pentru noul comandament ucrainean

Apărarea regiunii Donețk reprezintă primul test major pentru noua conducere militară a Ucrainei, în frunte cu generalul Mîhailo Drapatîi, în vârstă de 43 de ani. În cadrul unei reorganizări a conducerii armatei ucrainene, el a fost numit în iulie de Volodimir Zelenski în locul lui Oleksandr Sîrski.

Pentru a eficientiza apărarea din estul Ucrainei, noul șef al armatei încearcă să le ofere mai multă libertate de decizie celor care conduc trupele pe front.

Apărarea principalelor orașe din Donețk a fost încredințată unor comandanți cu experiență în luptele din estul Ucrainei. Unitățile conduse de aceștia au reușit anterior să stabilizeze sectoare ale frontului din apropierea Slovianskului și să contribuie la oprirea înaintării ruse în zona Dobropillia.

Potrivit consilierului militar al președintelui Volodimir Zelenski, Pavlo Palisa, alegerea lor se bazează pe experiența de luptă și autoritatea de care se bucură în rândul militarilor.

Moscova vrea controlul întregii regiuni Donețk

Cucerirea teritoriilor din Donețk care rămân sub control ucrainean reprezintă unul dintre obiectivele majore ale Kremlinului. Rusia controlează cea mai mare parte a regiunii, dar aproximativ 15%-20% se află încă în mâinile Ucrainei.

Moscova a cerut însă Kievului să cedeze și teritoriile pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească. Ucraina a respins în repetate rânduri această solicitare, iar Zelenski a descris soarta regiunii ca una dintre mizele centrale ale războiului.

Consilierul militar al președintelui ucrainean a declarat recent că Rusia și-a modificat în repetate rânduri termenele pentru ocuparea întregului Donețk. Potrivit acestuia, conducerea de la Moscova urmărește cucerirea Donbasului până la sfârșitul anului 2026, în timp ce militarii ruși ar fi cerut prelungirea termenului până la 31 martie 2027.

Rusia înaintează greu, Ucraina duce lipsă de militari

În ciuda presiunii exercitate de Rusia, trupele Moscovei înaintează cu dificultate. Analistul militar finlandez Emil Kastehelmi spune că situația de pe front se poate schimba în mai multe direcții și că sunt posibile încă numeroase scenarii.

În opinia sa, Rusia nu a găsit până acum o metodă eficientă de a străpunge apărarea ucraineană, bazată în mare parte pe drone. „Este dificil de văzut cum ar putea rușii să obțină succese dincolo de nivelul tactic”, a afirmat analistul.

Situația Ucrainei rămâne însă dificilă din cauza deficitului de militari și a problemelor sistemului de mobilizare. La începutul anului, ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, anunța că aproximativ două milioane de persoane erau căutate pentru evitarea mobilizării, în timp ce circa 200.000 de militari își părăsiseră unitățile fără autorizare.