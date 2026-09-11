Noi imagini cu stadionul de 32.000 de locuri din Timișoara. Simonis: „Va fi cel mai frumos din România”

Potrivit lui Alfred Simonis, noul stadion va avea o suprafață desfășurată de aproximativ 85.000 de metri pătrați și o înălțime de 36 de metri. Tribunele vor fi dispuse pe două inele, iar stadionul nu va avea pistă de atletism, astfel încât spectatorii vor fi foarte aproape de gazon.

„Un lucru este cert: vom avea cel mai frumos stadion din România!”, a transmis Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, care a prezentat noile randări ale proiectului.

Arena va include și aproximativ 15.000 de metri pătrați de spații încălzite, care ar putea găzdui săli de conferințe, spații pentru alte sporturi sau spații comerciale. Repartizarea acestora urmează să fie stabilită în perioada următoare.

Proiectul prevede și panouri fotovoltaice, precum și sisteme de stocare a energiei. Potrivit lui Simonis, soluția este gândită astfel încât stadionul să aibă un grad cât mai mare de independență energetică. Gazonul va fi hibrid, iar instalația de nocturnă va utiliza tehnologie LED.

Primele foraje pentru studiile geotehnice sunt programate până la sfârșitul lunii septembrie.

Autoritățile estimează că utilajele vor intra efectiv pe șantier în primăvara lui 2027.

Noul stadion „Dan Păltinișanu” va avea peste 32.000 de locuri și este unul dintre cele mai importante proiecte sportive aflate în pregătire în România.