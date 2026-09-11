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Siniakova și Townsend, campioane la US Open! Performanță istorică pentru perechea numărul 1

Taylor Townsend și Katerina Siniakova au câștigat vineri titlul la dublu feminin la US Open 2026 și au reușit o performanță istorică în tenis.
Siniakova și Townsend, campioane la US Open! Performanță istorică pentru perechea numărul 1
Aida Neagu
11 sept. 2026, 22:53, Sport
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Favoritele numărul 1, Taylor Townsend și Katerina Siniakova, au scris istorie vineri, la US Open. Cele două le-au învins pe americancele Ashlyn Krueger și Robin Montgomery, cu 5-7, 6-0, 6-2, în finala probei de dublu feminin de la US Open 2026 și au cucerit astfel primul lor titlu la Flushing Meadows ca pereche, potrivit Eurosport.

În urma acestei victorii incredibile, Townsend, născută în Chicago și fostă număr 1 mondial la junioare, și-a completat Career Grand Slam-ul la dublu. Ea a câștigat trofeele alături de Siniakova la Wimbledon, în 2024, la Australian Open, în 2025, și la Roland Garros, în 2026.

Și Siniakova a reușit o performanță impresionantă. Jucătoarea cehă a devenit dublă campioană Career Grand Slam la dublu, după ce a înainte a realizat aceeași performanță alături de fosta sa parteneră, Barbora Krejcikova.

Jucând pentru a intra în istorie, Siniakova și Townsend au părut copleșite de moment în primele schimburi. Cele două au comis câteva erori neobișnuite și și-au pierdut serviciul chiar în primul lor game.

La un moment dat, acestea au lăsat chiar o minge ușor de returnat să treacă printre ele, după o confuzie legată de cine trebuia să o lovească.

Ulterior, și-au regăsit ritmul și au început să joace precum echipa numărul 1 mondial la dublu. Perechea a câștigat 13 puncte consecutive pentru a egala scorul la 4-4, apoi a obținut două mingi de break în game-ul de serviciu al lui Ashley Krueger.

În setul al doilea, Siniakova și Townsend au pornit din nou într-o serie de puncte și au câștigat 10 la rând pentru a obține un avantaj de două break-uri în mai puțin de 15 minute.

Pe măsură ce setul a continuat, perechea a devenit aproape de neoprit, cu 11 lovituri câștigătoare și doar două erori. Campioanele au egalat scorul după doar 24 de minute.

Ultimul game a fost cel mai de suspans. Echipele au disputat încă un game cu cinci egalități, în timp ce Siniakova a comis mai multe duble greșeli. Ea și Townsend au salvat cinci mingi de break, apoi au scris istorie la prima lor minge de meci.

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