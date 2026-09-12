Superliga de fotbal: Sepsi întoarce rezultatul și o învinge pe CFR Cluj

Meciul Sepsi Sf.Gheorghe – CFR Cluj s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Andrei Cordea a înscris în minutul 10 pentru clujeni. Gazdele au întors rezultatul după pauză prin golurile înscrise de Boris Cmiljanic și Lindsay Rose în minutele 49 și 61. Nacho Heras a stabilit scorul final în minutul 86.

În urma acestui rezultat Sepsi a urcat pe locul 6 în clasament având 13 puncte. CFR Cluj este pe locul 11 cu 10 puncte.

Sâmbătă seara se va mai desfășura partida Rapid București-FC Voluntari. Meciul din Giulești va începe la ora 21.30.

Vineri, au fost primele două meciuri ale etapei a 9-a. Farul Constanța a trecut de UTA Arad, scor 4-2, iar Dinamo București s-a impus în deplasare în fața formației Csikszereda M. Ciuc, scor 3-1.