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Superliga de fotbal: Sepsi întoarce rezultatul și o învinge pe CFR Cluj

Sepsi Sf.Gheorghe a întors rezultatul și a învins-o pe CFR Cluj într-o partidă din etapa a 9-a a Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sâmbătă, la Sf.Gheorghe.
Superliga de fotbal: Sepsi întoarce rezultatul și o învinge pe CFR Cluj
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 sept. 2026, 20:30, Sport
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Meciul Sepsi Sf.Gheorghe – CFR Cluj s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1. Andrei Cordea a înscris în minutul 10 pentru clujeni. Gazdele au întors rezultatul după pauză prin golurile înscrise de Boris Cmiljanic și Lindsay Rose în minutele 49 și 61. Nacho Heras a stabilit scorul final în minutul 86.

În urma acestui rezultat Sepsi a urcat pe locul 6 în clasament având 13 puncte. CFR Cluj este pe locul 11 cu 10 puncte.

Sâmbătă seara se va mai desfășura partida Rapid București-FC Voluntari. Meciul din Giulești va începe la ora 21.30.

Vineri, au fost primele două meciuri ale etapei a 9-a. Farul Constanța a trecut de UTA Arad, scor 4-2, iar Dinamo București s-a impus în deplasare în fața formației Csikszereda M. Ciuc, scor 3-1.

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