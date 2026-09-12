Anthony Gordon, start fulminant la Barcelona! Englezul a impresionat în primele cinci meciuri

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani nu a marcat încă pentru Barcelona, însă prestațiile sale au atras atenția suporterilor. Gordon s-a integrat rapid în sistemul echipei și ocupă în principal postul de extremă stângă, poziție în care sezonul trecut a evoluat, în anumite perioade, și Marcus Rashford, scrie BBC.

Anthony Gordon impresionează la Barcelona după transferul de 70 de milioane de lire

Barcelona a plătit aproximativ 70 de milioane de lire sterline pentru transferul lui Gordon, mutare care a stârnit unele semne de întrebare. Englezul venea după un sezon inconstant în Premier League, în care Newcastle a încheiat pe locul 12.

Gordon a înscris șase goluri și a oferit două pase decisive în 26 de apariții în campionat, trei dintre goluri fiind marcate din penalty. În schimb, evoluțiile sale din Liga Campionilor au fost mult mai convingătoare.

În 12 partide disputate în cea mai importantă competiție europeană, Gordon a marcat de 10 ori. Doar Kylian Mbappe, cu 15 goluri, și Harry Kane, cu 14, au înscris mai mult decât el în sezonul trecut de Champions League.

Transferul la Barcelona l-a transformat astfel în doar al doilea fotbalist englez care ajunge la club printr-un transfer permanent, după Gary Lineker, în 1986.

Anthony Gordon s-a integrat rapid în atacul Barcelonei

Gordon a avut nevoie de foarte puțin timp pentru a se adapta la fotbalul practicat de Barcelona. Viteza, capacitatea de a ataca spațiile și presingul său se potrivesc sistemului lui Hansi Flick.

Directorul sportiv Deco a explicat că stilul lui Gordon se potrivește mai bine cu ceea ce își dorește antrenorul Barcelonei.

„Stilul său se potrivește cu ceea ce caută antrenorul”, a declarat Deco.

Englezul a avut un impact imediat chiar la debutul în campionat, împotriva lui Elche, când a oferit două pase decisive în doar patru minute.

Gordon a avut și o ocazie importantă de a înscrie primul său gol pentru Barcelona. Scăpat singur cu portarul, fotbalistul a ales însă să paseze în fața porții, iar Fermin Lopez a înscris.

Decizia a fost apreciată de suporteri și a evidențiat faptul că Gordon pune succesul echipei înaintea performanțelor individuale.

„Întotdeauna vrei să câștigi, dar este întotdeauna vorba despre echipă în primul rând. Mai ales la acest club”, a spus Gordon după meci.

Anthony Gordon, parte din atacul spectaculos al Barcelonei

Barcelona a început sezonul într-o formă impresionantă. Echipa lui Hansi Flick a înscris 22 de goluri în primele cinci partide, primind doar trei.

Raphinha este principalul marcator, cu opt goluri, în timp ce Lamine Yamal a înscris de cinci ori. Gordon contribuie însă la ofensiva catalană printr-un stil diferit, bazat pe viteză și atacarea spațiilor.

Englezul poate rămâne foarte larg pentru a-l provoca pe fundașul advers într-un duel unu contra unu, poate ataca spațiul din spatele defensivei sau poate intra în centru pentru a combina cu ceilalți atacanți.

În plus, Gordon este implicat și în faza defensivă. Presingul său imediat după pierderea mingii îi permite Barcelonei să încerce să recupereze rapid posesia.

Flick a subliniat că, deși Gordon își dorește să înscrie și a avut deja câteva ocazii, contribuția sa la fazele de gol este la fel de importantă.

După doar cinci meciuri, este încă prea devreme pentru a spune dacă Anthony Gordon va deveni un titular incontestabil al Barcelonei. Totuși, începutul său a schimbat deja percepția asupra transferului.

În loc să fie discutat pentru suma importantă plătită de Barcelona, Gordon începe să fie apreciat pentru contribuția sa directă la jocul echipei. Cele patru pase decisive din primele cinci partide reprezintă un semnal puternic pentru ceea ce poate urma.