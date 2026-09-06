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Barcelona spulberă Valencia în etapa a 4-a din La Liga. Se desprinde la trei puncte de Real Madrid în fruntea clasamentului

FC Barcelona a obținut o victorie categorică, pe terenul formației Valencia, duminică, în etapa a patra a campionatului de fotbal al Spaniei (La Liga), și își continuă startul perfect de sezon în La Liga, desprinzându-se la trei puncte de Real Madrid.
Barcelona spulberă Valencia în etapa a 4-a din La Liga. Se desprinde la trei puncte de Real Madrid în fruntea clasamentului
sursă foto: Joan Gosa/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
06 sept. 2026, 19:39, Sport
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Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 6, după o pasă în adâncime primită de la Fermín Lopez. Barcelona a mai înscris o dată în prima parte a jocului, prin Fermín, în minutul 22, după o acțiune în care gazdele nu au reușit să îndepărteze mingea din propriul careu.

Valencia a avut câteva oportunități de a reduce diferența, însă portarul Joan Garcia a intervenit decisiv, în special la o ocazie a lui Arnaut Danjuma. De cealaltă parte, Barcelona a continuat să controleze jocul și putea intra la cabine cu un avantaj și mai mare.

În partea secundă, catalanii au tranșat definitiv partida. Raphinha a făcut 3-0 în minutul 50, finalizând o acțiune rapidă în care Lamine Yamal și Fermín au combinat în partea dreaptă.

Pedri a înscris pentru 4-0 în minutul 79, după o combinație cu Dani Olmo și un șut din interiorul careului. Lamine Yamal a închis tabela în minutul 84, reușind dubla după o pasă a lui Olmo.

Valencia a fost huiduită de propriul public. La final, atmosfera de pe Mestalla a fost una ostilă pentru formația gazdă, suporterii manifestându-și nemulțumirea față de evoluția echipei.

Partida a fost întreruptă temporar pentru hidratare, în condițiile temperaturilor ridicate și ale umidității de la Valencia. Barcelona a fost nevoită să efectueze și o schimbare în prima parte a meciului, Eric Garcia părăsind terenul după ce a suferit o lovitură la nivelul nasului.

Pentru Barcelona, succesul reprezintă a patra victorie din tot atâtea meciuri disputate. Catalanii au acum 12 puncte din tot atâtea posibile și și-au consolidat poziția de lider al clasamentului, după ce Real Madrid a suferit prima înfrângere din campionat, pe terenul lui Betis. După patru etape, echipa lui Hansi Flick are 17 goluri marcate și doar două primite.

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