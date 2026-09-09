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Liverpool FC are cel mai scump lot din lume. PSG, cel mai bun bilanț din transferuri în 2026

Liverpool FC are cel mai scump lot din lume, în timp ce Paris Saint-Germain are cel mai bun bilanț net al transferurilor în 2026, potrivit raportului publicat miercuri de CIES Football Observatory, grup de cercetare specializat în analiza statistică și economică a fotbalului.
Liverpool FC are cel mai scump lot din lume. PSG, cel mai bun bilanț din transferuri în 2026
sursă foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa
Petre Apostol
09 sept. 2026, 15:32, Sport
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Liverpool a urcat trei poziții față de clasamentul realizat în aceeași perioadă a anului trecut și a detronat Chelsea, devenind clubul cu cele mai mari investiții în lotul actual, cu 1,226 miliarde de euro. Primele șase poziții sunt ocupate exclusiv de formații din Premier League.

Pe locul secund se află Manchester City, cu 1,209 miliarde de euro, urmată de Tottenham Hotspur (1,178 miliarde), Chelsea (1,166 miliarde), Manchester United (1,157 miliarde) și Arsenal (1,089 miliarde).

Real Madrid este cea mai bine clasată echipă din afara Angliei, pe poziția a șaptea, cu 1,021 miliarde de euro. Paris Saint-Germain ocupă locul opt, cu 915 milioane de euro. Newcastle United (865 milioane) și Aston Villa (637 milioane) completează top 10.

În continuarea clasamentului se regăsesc Bayern Munchen (596 milioane de euro), Atletico Madrid (585 milioane), Juventus (584 milioane), Brighton (562 milioane), Bayer Leverkusen (556 milioane), FC Barcelona (543 milioane), Al-Hilal (535 milioane), Brentford (533 milioane), Napoli (532 milioane), Bournemouth (498 milioane), Nottingham Forest (483 milioane) și AC Milan (462 milioane).

Clasamentul CIES Football Observatory măsoară indemnizațiile de transfer investite pentru recrutarea jucătorilor care fac parte din actualele loturi, bonusurile fiind incluse indiferent dacă acestea au fost sau nu achitate efectiv.

Paris Saint-Germain, lider la bilanțul net al transferurilor din 2026

În ceea ce privește bilanțul net al transferurilor din 2026, Paris Saint-Germain ocupă primul loc, cu un excedent de 207 milioane de euro. Aceasta înseamnă că formația franceză a încasat cu 207 milioane de euro mai mult din vânzarea de jucători decât a cheltuit pentru achiziții.

La polul opus se află Al-Hilal, cu un bilanț net negativ de 287 de milioane de euro în 2026.

Pe o perioadă de cinci ani, Lille are cel mai bun bilanț net, cu un plus de 337 milioane de euro, în timp ce Al-Hilal înregistrează cel mai mare deficit, de 873 milioane de euro.

CIES Football Observatory este grupul de cercetare specializat în analiza statistică și economică a fotbalului din cadrul CIES – International Centre for Sports Studies, organizație înființată în 1995 ca fundație creată de FIFA, Universitatea din Neuchâtel, orașul și cantonul Neuchâtel, din Elveția.

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