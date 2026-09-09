Rapid și Universitatea Craiova, amendate pentru scandările suporterilor de la derby-ul din Giulești

Potrivit hotărârii publicate miercuri de FRF, Rapid București și Universitatea Craiova au fost sancționate cu câte 5.000 de lei, în temeiul articolului 54.2 din Regulamentul Disciplinar, care vizează comportamentul discriminatoriu, denigrator, rasist sau xenofob al suporterilor.

Sancțiunea a fost aplicată după ce observatorii de joc au consemnat scandări și mesaje jignitoare cu caracter discriminatoriu venite din ambele galerii în timpul și la finalul partidei de pe stadionul Giulești.

Derby-ul dintre Rapid și Universitatea Craiova s-a disputat pe 31 august în fața a peste 12.000 de spectatori și s-a încheiat 1-1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 29, prin Nikola Stevanovic, iar Rapid a egalat în minutul 67 prin Filip Stojilkovic, autorul primului său gol în tricoul giuleștenilor.

În aceeași ședință, fundașul Oțelului Galați, Fabio Patrick Dos Reis Dos Santos Fernandes, a fost suspendat o etapă și amendat cu 740 de lei după eliminarea din partida cu Rapid.