A murit Ioan Stoica, legendă a ciclismului românesc

Ioan Stoica a fost legitimat la Steaua în perioada 1956-1965, după care a continuat să activeze în cadrul clubului militar ca antrenor.

Printre cele mai importante performanțe ale sale se numără cele două medalii obținute la „Cursa Păcii”, una dintre competițiile de referință ale ciclismului internațional de amatori din acea perioadă. În 1961, Ioan Stoica a cucerit medalia de bronz cu reprezentativa României, iar în 1964 a obținut argintul, alături de Ion Ardeleanu, tot în tricoul echipei naționale. De asemenea, acesta are și victorii de etapă în Turul României, în anii ’60.

După cariera competițională, Ioan Stoica a rămas apropiat de sport și a activat ca antrenor și profesor.

Ioan Stoica a transmis pasiunea pentru sport și generațiilor următoare, inclusiv fiului său, Vlad Stoica, președinte al Federației Române de Triatlon din 2019. Vlad Stoica a continuat tradiția sportivă a familiei și este implicat de mai mulți ani în dezvoltarea triatlonului și a sportului de masă din România.

Într-un mesaj emoționant publicat după moartea tatălui său, Vlad Stoica a subliniat rolul pe care acesta l-a avut nu doar ca sportiv, ci și ca profesor și formator.

„A fost profesor, antrenor și un mare campion al ciclismului. Mai presus de toate, a fost un formator de oameni și de caractere. A lăsat în urmă nu doar performanțe și rezultate, ci oameni mai demni și mai buni”, a scris Vlad Stoica.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu lui Ioan Stoica o pot face începând de joi, 10 septembrie, de la ora 17:00, la capela Bisericii Teiul Doamnei Ghika, București.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 12 septembrie, la ora 12:00, la Cimitirul Bellu Catolic.