UTA Arad și Universitatea Craiova, cu câte 3 reprezentanți în echipa ideală a etapei a 8-a din Superliga

Campioana en-titre, Universitatea Craiova, a surclasat principala sa rivală din sezonul trecut, Universitatea Cluj, scor 4-0, în special în partea secundă a meciului, care a încheiat runda, luni seară.

UTA Arad a bifat al doilea succes la rând, scor 5-1, cu Csíkszereda, după ce nu câștigase niciun meci în primele șase etape.

De asemenea, Petrolul și FC Botoșani au avut câte doi jucători în echipa ideală.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a opta din sezonul regulat:

Portar

Lukáš Zima (Petrolul Ploiești) – Imperial în poarta Petrolului! Are un rol foarte important în tot parcursul formidabil pe care-l realizează prahovenii.

Fundași

Mark Țuțu (Petrolul Ploiești) – Și-a trecut în cont primul gol în principala competiție internă.

Martín Pascual (Dinamo) – A fost eroul derby-ului! A marcat și a făcut un joc perfect în defensivă.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – Din nou, fundașul giuleștenilor a fost decisiv, golul reușit de el în prelungiri fiind unul de trei puncte.

Andrea Padula (UTA Arad) – A înscris pentru întâia oară în Superligă.

Mijlocași

Alin Roman (UTA Arad) – Dirijorul arădenilor din teren a contribuit la succesul echipei sale cu două pase decisive.

Sōta Mino (UTA Arad) – O prestație consistentă. A marcat și un gol, primul din contul său în sezonul curent.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – Se află într-o vizibilă creștere de formă, fiind tot mai prezent în jocul echipei. A oferit două pase decisive.

Atacanți

Zoran Mitrov (FC Botoșani) – Gol și două pase decisive. Un jucător cu o tehnică peste media campionatului.

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova) – Atacantul care a făcut diferența pentru olteni în multe dintre meciurile din sezonul trecut a punctat de două ori, ambele goluri scoțându-i în evidență calitățile de vârf veritabil.

Sebastian Mailat (FC Botoșani) – Meciul perfect! A reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă în doar 40 de minute în care s-a aflat pe teren.

Antrenorul etapei

Filipe Coelho (Universitatea Craiova ) – A folosit excelent pauza dintre reprize, echipa arătând formidabil în partea secundă, când a marcat toate cele patru goluri.

Rezultatele complete ale etapei, cu cei mai buni jucători ai meciurilor, desemnați de LPF:

CFR 1907 Cluj – Farul Constanța 0 – 0, Simão da Rocha (CFR)

FC Botoșani – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 5 – 0, Sebastian Mailat (FC Botoșani)

UTA Arad – FK Csíkszereda Miercurea Ciuc 5 – 1, Alin Roman (UTA)

Dinamo – FCSB 2 – 1, Martín Pascual (Dinamo)

Petrolul Ploiești – Corvinul Hunedoara 2 – 0, Lukáš Zima (Petrolul)

Oțelul Galați – FC Rapid 0 – 1, Alexandru Pașcanu (Rapid)

Voluntari – FC Argeș Pitești 1 – 0, Remus Guțea (FC Voluntari)

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 4 – 0, Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova)