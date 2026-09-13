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Performanță! România încheie Campionatele Balcanice de canotaj cu 17 medalii, la egalitate cu Grecia

România a încheiat Campionatele Balcanice de canotaj cu 17 medalii, dintre care șapte de aur, șase de argint și patru de bronz, ocupând aceeași poziție cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii, potrivit Federației Române de Canotaj.
Performanță! România încheie Campionatele Balcanice de canotaj cu 17 medalii, la egalitate cu Grecia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Mediafax Foto/Hepta
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 15:04, Sport
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Federația Română de Canotaj a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, faptul că România a încheiat Campionatele Balcanice de canotaj cu 17 medalii, la egalitate cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii.

Bilanțul delegației României la Campionatele Balcanice este de șapte medalii de aur, șase de argint și patru de bronz.

„România încheie Campionatele Balcanice la egalitate cu Grecia, cu 17 medalii! Tricolorii au avut o evoluție excelentă, urcând de 17 ori pe podium și terminând competiția la egalitate cu Grecia în clasamentul general după numărul total de medalii: 7 medalii de aur, 6 medalii de argint, 4 medalii de bronz”, transmite Federația Română de Canotaj.

Din acest bilanț, doar duminică, în urma finalelor Campionatelor Balcanice de canotaj, România a obținut opt medalii: patru de aur, una de argint și trei de bronz.

Reprezentanții federației subliniază că, prin cele șapte victorii obținute, sportivii români „au demonstrat încă o dată valoarea, determinarea și forța canotajului românesc”.

Federația Română de Canotaj i-a felicitat pe sportivi, antrenori și membrii colectivului tehnic pentru rezultatele obținute și afirmă că „România continuă să rămână o forță dominantă în canotajul balcanic”.

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