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Flacăra olimpică a ajuns în Senegal pentru Jocurile Tineretului

Flacăra olimpică a fost întâmpinată sâmbătă de muzică și dans în capitala Senegalului, în timp ce un marș al 100 de femei a marcat numărătoarea inversă până la primul eveniment sportiv olimpic organizat în Africa-Jocurile Olimpice de Tineret.
Flacăra olimpică a ajuns în Senegal pentru Jocurile Tineretului
sursă foto: CIO
Laurentiu Marinov
13 sept. 2026, 06:53, Sport
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Peste o sută de persoane s-au adunat la Place du Souvenir Africain din Dakar, o piață cu vedere la Oceanul Atlantic, înconjurate de portretele unor personalități proeminente din Africa și diaspora sa, pentru a saluta flacăra înaintea Jocurilor Olimpice de Tineret de luna viitoare, relatează AP.

Evenimentul, care se desfășoară între 31 octombrie și 13 noiembrie, va reuni aproximativ 2.700 de tineri sportivi care vor concura în 35 de sporturi în Dakar și în orașele apropiate Diamniadio și Saly.

Jocurile Olimpice de Tineret, organizate pentru prima dată la Singapore în 2010, sunt o versiune mai restrânsă a Jocurilor Olimpice, destinată sportivilor cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

Flacăra a fost purtată sâmbătă de 100 de femei senegaleze, cunoscute sub numele de „lingeer” – un titlu pentru regine sau femei regale în wolof, una dintre principalele limbi ale Senegalului. Printre acestea s-au numărat actori influenți din sectoarele cultural, sportiv și economic.

Președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, din Zimbabwe, a declarat că Jocurile vor fi un „moment de mândrie” pentru Senegal și pentru continent.

„Toți cei care vor veni în Senegal în câteva săptămâni vor pleca știind că Africa și Senegalul sunt capabile și de neoprit, iar tânăra noastră generație va schimba lumea”, a declarat Coventry mulțimii adunate.

Flacăra a părăsit joi capitala Greciei, Atena, unde a fost aprinsă folosind razele soarelui și o oglindă parabolică, urmând tradiția olimpică, înainte de a fi înmânată Senegalului pe Stadionul Panathenaic.

Va începe luni un tur de 3.600 de kilometri (2.237 de mile) prin Senegal, călătorind prin toate cele 14 regiuni cu peste 400 de purtători de torță senegalezi, înainte de a se întoarce în capitală pentru ceremonia oficială de deschidere.

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