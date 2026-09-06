România, locul 1 pe națiuni la Europenele U23 de canotaj. Nouă medalii de aur pentru tricolori

Performanța sportivilor români a fost salutată duminică de Elisabeta Lipă, care i-a felicitat atât pe medaliați, cât și pe cei care nu au reușit să urce pe podium.

„9 medalii de aur, una de argint și locul 1 pe națiuni! Un rezultat extraordinar, pentru care vă felicit din toată inima!”, a transmis Elisabeta Lipă, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Elisabeta Lipă: „Sunt victorii care vă așteaptă!”

Fosta mare campioană a subliniat că rezultatele de la Kruszwica confirmă continuitatea performanței în canotajul românesc, de la juniori până la seniori.

„Dincolo de medalii, mă bucur să vă văd crescând, ambițioși, serioși și hotărâți să duceți mai departe povestea frumoasă a canotajului românesc”, a transmis Lipă.

Ea a avut un mesaj și pentru sportivii care nu au obținut rezultatele pe care și le doreau.

„Ștergeți-vă lacrimile, ridicați capul și luptați mai departe! În sport nu câștigăm de fiecare dată, dar fiecare cursă ne învață ceva și ne face mai puternici. Sunt victorii care vă așteaptă!”, a adăugat Elisabeta Lipă.

„Mai sunt multe victorii de trăit împreună”

Aceasta le-a mulțumit antrenorilor și membrilor staffului, partenerilor care susțin canotajul românesc, familiilor sportivilor și celor care îi urmăresc și îi încurajează.

„De la juniori până la seniori, avem generații frumoase, care muncesc și luptă pentru România. Continuați să aveți încredere, să munciți și să luptați pentru visurile voastre. Mai sunt multe victorii de trăit împreună!”, a transmis Elisabeta Lipă.