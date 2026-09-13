Marile absențe de pe lista nominalizărilor la Balonul de Aur 2026

Printre cele mai sonore absențe de pe lista nominalizărilor la Balonul de Aur 2026 se numără spaniolul Pedri, care a ocupat locul 11 în clasamentul ediției precedente. Mijlocașul Barcelonei a avut un sezon solid, în care a câștigat titlul în Spania și Supercupa, însă prestația sa la Cupa Mondială, unde și-a pierdut statutul de titular în fazele eliminatorii, i-a afectat șansele.

O absență la fel de surprinzătoare este cea a brazilianului Raphinha, clasat pe locul cinci în 2025. Atacantul Barcelonei a fost afectat în sezonul trecut de mai multe probleme musculare, inclusiv în timpul Cupei Mondiale, ceea ce i-a diminuat considerabil șansele de a reveni între cei 30 de candidați.

Mohamed Salah, clasat pe locul patru anul trecut, nu a prins nici el lista din 2026. Egipteanul a avut un sezon mai modest la Liverpool, cu 12 goluri și 10 pase decisive în toate competițiile, fiind implicat și în mai multe tensiuni cu antrenorul Arne Slot. Salah a părăsit în vară Premier League pentru Trabzonsport, în Turcia.

Al treilea marcator din Liga Campionilor, absent de pe listă

Din selecție lipsește și argentinianul Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid care fusese al șaptelea în clasamentul Balonului de Aur din 2023. Atacantul argentinian a avut un sezon impresionant alături de Atletico, ajungând în semifinalele Ligii Campionilor și fiind al treilea marcator din competiție, cu 10 goluri. Doar Kylian Mbappe (Real Madrid) și Harry Kane (Bayern Munchen) l-au depășit, cu 15, respectiv 14 reușite. Alvarez a avut, însă, o prestație modestă la Cupa Mondială, la care a înscris un singur gol.

Un alt nume important absent este Mikel Oyarzabal. Atacantul lui Real Sociedad a avut un sezon remarcat atât la club, cât și pentru reprezentativa Spaniei. Oyarzabal a fost decisiv în parcursul lui Real Sociedad și și-a consolidat statutul de unul dintre principalii marcatori ai naționalei spaniole, care a câștigat titlul mondial.

Printre jucătorii defensivi, Alessandro Bastoni este cel mai important nume absent de pe listă. Fundașul italian a câștigat Serie A și Cupa Italiei cu Inter, dar a fost dezavantajat de eliminarea formației milaneze devreme din Liga Campionilor și de faptul că Italia nu a participat la Cupa Mondială. Nici Ruben Dias, afectat de accidentări, Riccardo Calafiori sau Trent Alexander-Arnold nu au prins lista finală.

Nici căpitanul Germaniei nu a fost inclus

Joshua Kimmich, căpitanul Germaniei și unul dintre jucătorii importanți ai lui Bayern Munchen, este o altă absență notabilă. Sezonul său a fost umbrit de eliminarea Germaniei de către Paraguay în optimile Cupei Mondiale, deși la nivel de club a avut un sezon solid, atât competițiile din Germania, cât și în Liga Campionilor.

Dintre atacanți mai lipsesc Désiré Doué, clasat pe locul 14 în 2025, și Bradley Barcola. Doué a avut un sezon mai puțin constant decât precedentul, în timp ce Barcola a fost afectat de o accidentare și a pierdut postul de titular la Paris Saint-Germain în perioada decisivă a Ligii Campionilor.

Cea mai spectaculoasă categorie a absenților este completată de trei foști câștigători ai trofeului aflați încă în activitate: Cristiano Ronaldo, Luka Modric și Karim Benzema.

În ceea ce privește portarii, niciun goalkeeper nu figurează între cei 30 nominalizați la Balonul de Aur.

Ceremonia de decernare a premiilor acordate de France Football, în colaborare cu UEFA, va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, ediția din acest an marcând 70 de ani de la crearea Balonului de Aur.