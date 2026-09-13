Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea ajunge pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Reperele unui sezon de excepție

Sorana Cîrstea ajunge pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Reperele unui sezon de excepție

Sorana Cîrstea va urca pe locul 15 în clasamentul WTA, de luni, cea mai bună poziție ocupată vreodată de jucătoarea română în ierarhia mondială. Performanța vine într-un sezon de excepție pentru Cîrstea, aflată la 36 de ani, chiar în anul în care și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist.
Sorana Cîrstea ajunge pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Reperele unui sezon de excepție
sursă foto: Mathias Schulz/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
13 sept. 2026, 20:00, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea a stabilit noul record personal după parcursul avut la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, unde a ajuns până în optimile de finală. Românca a trecut de Julia Grabher, Diane Parry și Jasmine Paolini, înainte să fie eliminată de a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6.

Parcursul de la New York îi aduce un nou salt în ierarhia mondială, urcând două poziții.

Anterior sezonului 2026, cea mai bună clasare a Soranei Cîrstea fusese locul 21, atins în august 2013. În 2026, românca a depășit această bornă, după o revenire spectaculoasă în elita tenisului mondial. În primăvară, ea devenise deja cea mai vârstnică jucătoare din istoria clasamentului WTA care a debutat în Top 20, după semifinala de la Roma.

Un sezon început cu un trofeu la Cluj

Anul 2026 a început excelent pentru Cîrstea. În februarie, românca a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. Succesul a reprezentat al patrulea titlu WTA din cariera sa și primul trofeu câștigat pe teren propriu.

Victoria de la Cluj a fost urmată de o perioadă foarte consistentă în circuit. Cîrstea a ajuns în semifinală la Roma, unde a obținut și una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, pe care a învins-o în turul al treilea cu 2-6, 6-3, 7-6. Parcursul italian s-a încheiat în semifinale, după înfrângerea în fața lui Coco Gauff.

Un nou sfert de finală la Roland Garros, după 17 ani

Un alt moment de referință al sezonului a venit la Roland Garros. La 36 de ani, Cîrstea a ajuns din nou în sferturile de finală ale turneului de la Paris, la 17 ani după prima sa prezență în această fază, în 2009.

Românca a fost învinsă în sferturi de Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6. Parcursul a fost, însă, unul istoric. Cîrstea a stabilit un record al Erei Open prin faptul că între cele două sferturi de finală de la Roland Garros au trecut 17 ani.

La Wimbledon, Cîrstea a ajuns până în turul al treilea, unde a fost eliminată de Linda Nosková, după un meci decis în tie-break-ul setului decisiv. Nosková a câștigat ulterior turneul, primul său trofeu de Grand Slam. La US Open, românca a repetat un parcurs solid, oprindu-se în optimile de finală.

Performanțele din 2026 au readus-o astfel pe Cîrstea în atenția întregii lumi a tenisului mondial, după ce coborâse până pe locul 169 în 2025, în urma problemelor medicale care au ținut-o departe de circuit în a doua jumătate a lui 2024.

Cîrstea are în acest sezon un bilanț de 39 de victorii și 14 înfrângeri în proba de simplu.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Călin Georgescu, anunțul ZILEI la Oradea! Oamenii au scandat: „Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”
Gandul
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Summit istoric la Cardiff: Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord fac front comun și cer dizolvarea Regatului Unit și intrarea în UE
Libertatea
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia