Sorana Cîrstea ajunge pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA. Reperele unui sezon de excepție

Sorana Cîrstea a stabilit noul record personal după parcursul avut la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, unde a ajuns până în optimile de finală. Românca a trecut de Julia Grabher, Diane Parry și Jasmine Paolini, înainte să fie eliminată de a treia jucătoare a lumii, americanca Jessica Pegula, scor 3-6, 4-6.

Parcursul de la New York îi aduce un nou salt în ierarhia mondială, urcând două poziții.

Anterior sezonului 2026, cea mai bună clasare a Soranei Cîrstea fusese locul 21, atins în august 2013. În 2026, românca a depășit această bornă, după o revenire spectaculoasă în elita tenisului mondial. În primăvară, ea devenise deja cea mai vârstnică jucătoare din istoria clasamentului WTA care a debutat în Top 20, după semifinala de la Roma.

Un sezon început cu un trofeu la Cluj

Anul 2026 a început excelent pentru Cîrstea. În februarie, românca a câștigat turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2. Succesul a reprezentat al patrulea titlu WTA din cariera sa și primul trofeu câștigat pe teren propriu.

Victoria de la Cluj a fost urmată de o perioadă foarte consistentă în circuit. Cîrstea a ajuns în semifinală la Roma, unde a obținut și una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, pe care a învins-o în turul al treilea cu 2-6, 6-3, 7-6. Parcursul italian s-a încheiat în semifinale, după înfrângerea în fața lui Coco Gauff.

Un nou sfert de finală la Roland Garros, după 17 ani

Un alt moment de referință al sezonului a venit la Roland Garros. La 36 de ani, Cîrstea a ajuns din nou în sferturile de finală ale turneului de la Paris, la 17 ani după prima sa prezență în această fază, în 2009.

Românca a fost învinsă în sferturi de Mirra Andreeva, scor 0-6, 3-6. Parcursul a fost, însă, unul istoric. Cîrstea a stabilit un record al Erei Open prin faptul că între cele două sferturi de finală de la Roland Garros au trecut 17 ani.

La Wimbledon, Cîrstea a ajuns până în turul al treilea, unde a fost eliminată de Linda Nosková, după un meci decis în tie-break-ul setului decisiv. Nosková a câștigat ulterior turneul, primul său trofeu de Grand Slam. La US Open, românca a repetat un parcurs solid, oprindu-se în optimile de finală.

Performanțele din 2026 au readus-o astfel pe Cîrstea în atenția întregii lumi a tenisului mondial, după ce coborâse până pe locul 169 în 2025, în urma problemelor medicale care au ținut-o departe de circuit în a doua jumătate a lui 2024.

Cîrstea are în acest sezon un bilanț de 39 de victorii și 14 înfrângeri în proba de simplu.