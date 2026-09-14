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Etapa a 9-a din Superliga se încheie cu derby-ul FCSB – Petrolul. U Cluj – Oțelul, primul meci al zilei

Etapa a noua a Superligii de fotbal se încheie luni cu două partide. Vicecampioana Universitatea Cluj primește vizita Oțelului Galați, iar FCSB întâlnește Petrolul Ploiești în derby-ul rundei, marcând revenirea fotbalului pe Arena Națională.
Etapa a 9-a din Superliga se încheie cu derby-ul FCSB - Petrolul. U Cluj - Oțelul, primul meci al zilei
sursă foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
14 sept. 2026, 08:05, Sport
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FCSB primește vizita Petrolului Ploiești, meci programat de la ora 21:00, într-un duel de tradiție în fotbalul românesc. În clasamentul la zi, Petrolul ocupă locul al patrulea, cu 15 puncte, în timp ce FCSB este pe poziția a opta, cu 11 puncte.

Petrolul are un bilanț de cinci victorii în primele opt etape și vine după două succese consecutive. În plus, are patru victorii în ultimele cinci partide disputate în campionat.

În schimb, FCSB a pierdut ultimele trei meciuri de campionat, după ce începuse sezonul fără înfrângere în primele cinci runde din Superliga.

Potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal, FCSB are 49 de șuturi pe poartă în primele opt etape, fiind a doua echipă din campionat la acest capitol, după Universitatea Craiova. Petrolul a avut 32 de șuturi pe poartă. În schimb, șapte dintre cele 10 goluri primite de FCSB au fost încasate pe teren propriu.

Petrolul s-a remarcat prin eficiența la fazele fixe, șase dintre cele nouă goluri marcate fiind înscrise în urma unor astfel de faze. Ploieștenii au cea mai redusă posesie medie din campionat, 41%, în timp ce FCSB are o medie de 55,6%.

Petrolul nu a mai învins FCSB în campionat din 9 aprilie 2015, când s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională, prin golul lui Gevaro Nepomuceno. De atunci, cele două echipe s-au întâlnit de 11 ori în Superligă, FCSB câștigând cinci partide, iar șase încheindu-se la egalitate.

Ultimul duel direct în campionat a avut loc la 24 aprilie 2026, când FCSB s-a impus pe teren propriu cu 3-1.

Vicecampioana încearcă să oprească seria negativă

Prima confruntare a zilei, Universitatea Cluj – Oțelul Galați, va avea loc de la ora 18:00. „U” Cluj ocupă locul 14, cu nouă puncte, dar doar șapte meciuri disputate, în timp ce Oțelul este pe poziția a 11-a, cu 10 puncte.

Universitatea Cluj vine după trei înfrângeri la rând. Oțelul a pierdut în etapa trecută, dar a fost singura înfrângere din precedentele patru etape.

Echipa clujeană a pierdut precedentul meci disputat pe teren propriu în campionat, 2-3 cu Petrolul, rezultat care a pus capăt unei serii de 14 victorii și două egaluri pe teren propriu.

Oțelul a obținut o singură victorie în ultimele opt deplasări din primul eșalon, 5-1 cu Petrolul, pe 18 mai 2026, bilanțul fiind completat de trei egaluri și patru înfrângeri.

Antrenorul Cristiano Bergodi nu a mai pierdut în fața Oțelului din 12 aprilie 2009, când Poli Iași era învinsă de formația gălățeană cu 3-2. De atunci, tehnicianul a înregistrat cinci victorii și un egal împotriva echipei din Galați.

Cele două formații s-au întâlnit de 39 de ori în primul eșalon. Universitatea Cluj are 17 victorii, Oțelul 14, iar opt partide s-au încheiat la egalitate. În meciurile disputate la Cluj, gazdele au 13 succese, patru remize și două înfrângeri.

Ultima confruntare directă din Superligă s-a disputat la 27 februarie 2026 și s-a încheiat cu victoria categorică a lui „U” Cluj, scor 4-0.

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