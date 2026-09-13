Cum se pregătesc jandarmii pentru FCSB – Petrolul. Măsuri speciale la Arena Națională

Forțele de ordine anunță controale suplimentare și recomandă suporterilor să ajungă din timp la stadion pentru a evita aglomerația.

Partida se desfășoară în cadrul SuperLigii, iar spectatorii vor putea intra pe Arena Națională începând cu ora 19:30, exclusiv pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator.

Cum se pregătesc jandarmii pentru meci

Jandarmeria Capitalei, împreună cu celelalte instituții abilitate, va asigura măsurile de ordine publică atât în zona stadionului, cât și pe traseele de deplasare ale suporterilor.

Accesul fanilor FCSB se va face prin bulevardul Basarabia și strada Maior Ion Coravu, pentru Tribuna I, Tribuna II și Peluza II Sud. Suporterii Petrolului vor avea acces prin bulevardul Pierre de Coubertin, către Peluza I Nord, sectorul destinat galeriei oaspete.

Jandarmii atrag atenția că pe bulevardul Basarabia se desfășoară lucrări de reabilitare a liniei de tramvai. Din acest motiv, suporterii FCSB sunt sfătuiți să ajungă la stadion cât mai devreme, începând cu ora deschiderii porților.

Suporterii oaspeți, preluați de jandarmi la intrarea în București

Pentru suporterii Petrolului care se deplasează organizat, cu autocare sau microbuze, autoritățile au pregătit măsuri speciale. Aceștia vor fi preluați la intrarea în București de echipaje de jandarmerie și poliție și vor fi conduși către Arena Națională sub îndrumarea forțelor de ordine.

Fanii Petrolului care vin individual cu autoturismele, precum și cei aflați deja în București, se pot reuni pe bulevardul Pierre de Coubertin, începând cu ora 19:30.

Jandarmeria recomandă, de asemenea, suporterilor oaspeți să nu poarte sau să afișeze însemne ale echipei Petrolul în alte zone ale stadionului decât Peluza I Nord, destinată acestora.

56 de suporteri au interdicție la meciurile de fotbal

Una dintre măsurile anunțate de autorități vizează persoanele care au interdicție de a participa la meciurile de fotbal.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, opt suporteri ai echipei gazdă și 48 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicția de a participa la partidele de fotbal.

Autoritățile avertizează că încercarea acestor persoane de a pătrunde în incinta Arenei Naționale constituie infracțiune, potrivit Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive.

Controale suplimentare la Arena Națională

Pentru partida de luni, forțele de ordine vor efectua controale suplimentare asupra persoanelor și autovehiculelor, pentru a preveni introducerea în stadion a materialelor pirotehnice sau a altor obiecte interzise.

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice sau obiecte care pot pune în pericol siguranța participanților.

Jandarmii vor supraveghea comportamentul suporterilor atât în zona stadionului și pe traseele de acces, cât și în interiorul Arenei Naționale. Pentru identificarea persoanelor care comit fapte antisociale, forțele de ordine pot realiza înregistrări video și fotografii operative.

Jandarmeria Capitalei le recomandă spectatorilor să respecte indicațiile forțelor de ordine, să evite conflictele și să solicite sprijin în cazul în care sunt martorii unor incidente.

De asemenea, autoritățile reamintesc că zborurile cu drone deasupra municipiului București, fără autorizație, sunt interzise și pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2.000 și 40.000 de lei.