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Primele urme de pași ale unui T-Rex adult, descoperite în Dakota de Nord. Ce au aflat cercetătorii

Dinozaurii au lăsat în urmă o mulțime de fosile, dar urmele pașilor lor sunt mult mai rare. O descoperire făcută în Dakota de Nord oferă acum cercetătorilor o imagine neobișnuit de directă asupra felului în care se deplasa unul dintre cei mai mari prădători ai Terrei.
Primele urme de pași ale unui T-Rex adult, descoperite în Dakota de Nord. Ce au aflat cercetătorii
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Sursa foto: colaj Mediafax/X
Victor Dan Stephanovici
13 sept. 2026, 18:02, Social
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Paleontologii au identificat ceea ce consideră a fi prima urmă continuă de pași atribuită unui Tyrannosaurus rex adult. Potrivit GreekReporter, descoperirea constă în patru amprente păstrate pe o distanță de aproximativ 7 metri, în formațiunea Hell Creek, în apropiere de Marmarth, Dakota de Nord.

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Urmele au aproximativ 66,5 milioane de ani și au fost descoperite în 2025 pe un teren administrat de Serviciul Forestier al SUA. Studiul cercetătorilor, coordonat de Peter L. Falkingham de la Liverpool John Moores University, a fost publicat în Journal of Vertebrate Paleontology.

Cea mai clară amprentă are puțin peste 96 de centimetri lungime și aproximativ 80 de centimetri lățime. În ciuda eroziunii și a fisurilor, forma celor trei degete este încă vizibilă.

O „fotografie” a unui T-Rex de acum 66,5 milioane de ani

Urmele s-au păstrat în formațiuni de gresie care s-au întărit în timp după ce apa subterană bogată în minerale a cimentat sedimentul. Straturile de rocă au protejat astfel amprentele, în timp ce materialul mai moale din jur s-a erodat.

Dimensiunea și forma urmelor indică un tiranozaur de mari dimensiuni. Cercetătorii consideră că T-Rex este cea mai probabilă specie care le-a lăsat. Concluziile se bazează si pe faptul că fosile ale acestei specii au fost descoperite în mod repetat în aceeași regiune.

Urmele nu permit însă reconstruirea unor detalii noi despre anatomia dinozaurului. Eroziunea a distrus o mare parte dintre caracteristicile fine ale amprentelor.

Ce viteză avea uriașul prădător

Distanța dintre amprente le-a permis cercetătorilor să estimeze și viteza de deplasare. T-Rex-ul care a lăsat urmele se deplasa cu aproximativ 1,5-2 metri pe secundă, echivalentul a 3,4-4,5 mile pe oră (aproximativ 5,5-7,2 km/h, n.e). Este un ritm considerat normal pentru un animal de asemenea dimensiuni și comparabil cu vitezele estimate pentru alte urme lăsate de teropode mari.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât alte urme atribuite unor tiranozauri, găsite în Canada și Wyoming, sunt aproximativ la jumătate din dimensiune. Acestea ar putea proveni de la exemplare mai tinere sau de la rude mai mici ale T-Rex.

O urmă rară rămasă chiar înainte de dispariția dinozaurilor

Straturile de rocă indică faptul că animalul a trecut prin zonă cu aproximativ 66,5 milioane de ani în urmă. Cronologic, ar fi cu puțin timp înainte de extincția în masă care a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari.

Pentru cercetători, valoarea descoperirii nu constă doar în dimensiunea urmelor, ci în faptul că acestea reprezintă o dovadă fizică directă a deplasării unui T-Rex adult.

Săpături suplimentare în zonă sunt puțin probabile, deoarece locul este acoperit de un strat gros de rocă. Din acest motiv, cele patru amprente ar putea rămâne una dintre puținele imagini pe care cercetătorii le au despre felul în care se deplasa un T-Rex adult în lumea de acum zeci de milioane de ani.

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