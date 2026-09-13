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Un bărbat a fost lovit de tren în județul Prahova. Acesta s-a ales cu răni și a fost transportat la spital

Un bărbat a fost lovit de tren duminică, în apropiere de Halta Mihăilești, în județul Prahova. Acesta a suferit mai multe leziuni și a fost dus de urgență la spital.
Un bărbat a fost lovit de tren în județul Prahova. Acesta s-a ales cu răni și a fost transportat la spital
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Coralia Frigea
13 sept. 2026, 17:51, Social
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Un bărbat a fost lovit de trenul care se îndrepta spre Slănic Prahova, în apropiere de Halta Mihăilești. Accidentul grav a avut loc duminică, 13 septembrie, iar în urma impactului, bărbatul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital.

Conform datelor polițiștilor, trenul care circula pe ruta Ploiești Sud-Slănic a accidentat bărbatul, în vârstă de 55 de ani, care provenea din comuna Dumbrăvești. Mecanicul locomotivei nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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