Un bărbat a fost lovit de tren în județul Prahova. Acesta s-a ales cu răni și a fost transportat la spital

Un bărbat a fost lovit de trenul care se îndrepta spre Slănic Prahova, în apropiere de Halta Mihăilești. Accidentul grav a avut loc duminică, 13 septembrie, iar în urma impactului, bărbatul a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital.

Conform datelor polițiștilor, trenul care circula pe ruta Ploiești Sud-Slănic a accidentat bărbatul, în vârstă de 55 de ani, care provenea din comuna Dumbrăvești. Mecanicul locomotivei nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs evenimentul și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.