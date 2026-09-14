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Clasament WTA. Sorana Cîrstea urcă pe cea mai înaltă poziție a carierei. Rybakina, noul lider mondial

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 15 în clasamentul mondial WTA, publicat luni, aceasta fiind cea mai bună poziție ocupată vreodată de jucătoarea română în ierarhia profesionistă. În același timp, Elena Rybakina este noul lider mondial, după ce a detronat-o pe belarusa Aryna Sabalenka.
Clasament WTA. Sorana Cîrstea urcă pe cea mai înaltă poziție a carierei. Rybakina, noul lider mondial
sursă foto: Mathias Schulz/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
14 sept. 2026, 08:23, Sport
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Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a urcat două poziții față de clasamentul WTA precedent și a acumulat 2.464 de puncte. Românca își îmbunătățește astfel precedentul record personal. Ea a ajuns în acest sezon pentru prima dată în Top 20, iar parcursul de la US Open, unde a atins optimile de finală, a contribuit la noua ascensiune.

Celelalte două sportive din Top 100 WTA au înregistrat coborâri.

Jaqueline Cristian, care a anunțat recent că nu va mai participa în acest sezon la niciun turneu, pentru a se recupera, a coborât de pe locul 44 pe 55, cu 1.051 de puncte.

Elena-Gabriela Ruse a coborât o poziție, ocupând acum locul 65, cu 991 de puncte.

În fruntea clasamentului, Elena Rybakina a urcat de pe locul al doilea pe primul, cu 9.901 puncte, după ce a câștigat US Open, învingând-o în finală pe Aryna Sabalenka. Kazaha a devenit astfel prima jucătoare din istoria țării sale care ajunge numărul 1 mondial și a pus capăt dominației de 99 de săptămâni consecutive petrecute pe prima poziție a Sabalenkăi.

Sabalenka a coborât pe locul secund, cu 7.875 de puncte, în timp ce americancele Jessica Pegula și Coco Gauff își păstrează pozițiile trei și patru. Mirra Andreeva este pe cinci, iar Linda Noskova pe șase.

Campioana olimpică Zeng Qinwen a înregistrat cea mai mare urcare din Top 100. Jucătoarea chineză, care s-a oprit în sferturi la US Open, învinsă de Rybakina, a avansat 69 de poziții, ajungând pe locul 52.an

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