Golul care a decis derby-ul la Manchester a fost o greșeală. Verdictul oficial după faza lui Haaland

Erling Haaland a înscris în minutul 60 al derby-ului de pe Old Trafford, iar golul său a fost inițial anulat pentru ofsaid. VAR a intervenit însă și a stabilit că atacantul lui Manchester City se afla în poziție regulamentară, scrie The Guardian.

Problema a apărut în faza care a precedat finalizarea.

Centrarea lui Josko Gvardiol a atins gheata lui Patrick Dorgu și a trecut prin apropierea lui Enzo Fernández și Lisandro Martínez înainte ca Haaland să înscrie.

VAR a considerat că Fernández nu a interferat cu jocul, astfel că golul a fost validat. Pro Ref a revenit ulterior asupra fazei și a admis că decizia trebuia analizată diferit. „VAR nu a recunoscut impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o analiză pe teren”, a transmis organismul de arbitraj.

Pro Ref a precizat că a luat legătura cu Manchester United pentru a recunoaște ceea ce consideră o „eroare de judecată” și că incidentul va fi supus unei analize.

Haaland deu a vitória ao Man City no dérbi, mas a associação de arbitragem admitiu posteriormente que devia ter sido anulado por fora de jogo de Enzo e pediu desculpa ao Man United. pic.twitter.com/kn6Xsfcw3P — B24 (@B24PT) September 13, 2026

Carrick: „Este cât se poate de evident”

Michael Carrick a criticat decizia imediat după meci, spunând că nu înțelege explicația primită de la arbitri.

Managerul lui Manchester United a atras atenția că Fernández s-a aruncat spre minge la câțiva metri de poartă și că poziția sa l-ar fi putut influența pe Lisandro Martínez. „Dacă așa sunt interpretate regulile, este îngrijorător”, a spus Carrick.

Întrebat dacă și-ar dori scuze din partea organismului de arbitraj, tehnicianul a răspuns ironic că acestea ar fi binevenite. Carrick a insistat că faza era extrem de clară din punctul său de vedere.

City a câștigat derby-ul după o altă fază controversată

Golul lui Haaland nu a fost singura decizie discutată în derby. În minutul 23, Phil Foden a fost eliminat după ce l-a lovit pe Bruno Fernandes în zona stomacului. Enzo Maresca a considerat că eliminarea jucătorului lui City a fost corectă, dar a susținut că și Fernandes ar fi trebuit sancționat.

Managerul lui Manchester City a argumentat că gestul lui Foden a fost o reacție la acțiunea inițială a căpitanului lui United.

Manchester City s-a impus în cele din urmă la Old Trafford și a ajuns la 12 puncte în clasament, fiind pe locul secund, după Arsenal, la golaveraj. Manchester United rămâne cu doar patru puncte și ocupă locul 13.

Derby-ul a făcut valuri și în afara terenului

Partida a fost precedată și de proteste ale suporterilor lui Manchester United față de politica clubului privind combaterea revânzării biletelor.

Clubul a anunțat vineri că 685 de conturi au fost suspendate, în timp ce 464 de suporteri au primit sancțiuni reduse sau avertismente finale. În stadion, suporterii din Red Army au afișat un banner cu mesajul: „Felul în care ne tratați este o rușine.”

Pentru Manchester United, însă, controversa arbitrajului a devenit unul dintre principalele subiecte după derby, mai ales după ce organismul responsabil de arbitraj a recunoscut oficial că VAR ar fi trebuit să intervină din nou.