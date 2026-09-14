Jannik Sinner, amenințat de Alexander Zverev pentru locul 1 ATP. Italianul mai are 1.810 puncte avans

Sinner, care începe a 89-a săptămână în fruntea clasamentului mondial, are un avans de 1.810 puncte față de Zverev. Până la finalul sezonului mai sunt disponibile 5.250 de puncte, astfel că lupta pentru prima poziție rămâne deschisă.

Italianul este însă sigur că va rămâne lider cel puțin până pe 18 octombrie, la finalul turneului Masters 1000 de la Shanghai.

Din acest moment și până la finalul sezonului, Sinner are de apărat 3.550 de puncte: 500 la Beijing, 50 la Shanghai, 500 la Viena, 1.000 la Paris și 1.500 la Turneul Campionilor de la Torino.

Zverev are de apărat mult mai puține puncte în aceeași perioadă, 1.080: 100 la Beijing, 50 la Shanghai, 330 la Viena, 400 la Paris și 200 la Torino.

În clasamentul sezonului, care contabilizează rezultatele din 2026 pentru calificarea la Turneul Campionilor, Zverev este deja în fața lui Sinner. Germanul are 8.650 de puncte, cu 700 mai multe decât italianul, care a acumulat 7.950.

Carlos Alcaraz, campionul de la Australian Open în acest sezon, este pe locul al treilea, cu 5.560 de puncte, și a ieșit pentru moment din lupta pentru primul loc. Spaniolul, câștigător la New York anul trecut, a pierdut 1.600 de puncte în urma înfrângerii din sferturile ediției 2026 a US Open. În plus, Alcaraz a revenit la US Open în circuitul profesionist după aproximativ patru luni de absență din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

Ben Shelton, în premieră în Top 5

Finalistul de la US Open, Ben Shelton, a urcat pe locul patru mondial, cea mai bună poziție din cariera sa, cu 4.680 de puncte, după un salt de 1.200 de puncte.

Felix Auger-Aliassime ocupă locul cinci, cu 3.890 de puncte, urmat de Daniil Medvedev (3.770), Flavio Cobolli (3.720), Frances Tiafoe (3.380), Alex de Minaur (3.300) și Taylor Fritz (3.175).

Sfârșitul unei ere

Clasamentul ATP publicat luni marchează și sfârșitul unei epoci. Novak Djokovic a coborât pe locul 12, ieșind din Top 10 pentru prima dată în mai bine de două decenii.

Este pentru prima dată de la sfârșitul lunii octombrie 2002 când niciunul dintre Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic nu mai figurează între primii zece jucători ai lumii.

Federer s-a retras în 2022, Nadal în 2025, iar Djokovic, ajuns la 39 de ani, a părăsit acum pentru prima dată după aproape 24 de ani zona de elită a clasamentului.

Sârbul a fost eliminat în primul tur la US Open de argentinianul Mariano Navone și a coborât șapte poziții, până pe locul 12, cu 2.980 de puncte.