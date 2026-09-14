India cucerește Cupa Asiei, dar refuză din nou trofeul

India a învins duminică Sri Lanka în finala disputată la Dubai și și-a adjudecat pentru a opta oară competiția, stabilind un nou record.

Ceremonia de premiere a fost însă amânată aproape o oră. Potrivit Associated Press, în acest interval, jucătoarele indiene și-au organizat propria ceremonie de acordare a medaliilor, iar Devajit Saikia, secretarul Federației Indiene de Cricket (BCCI), a oferit medalia pentru cea mai bună prestație în defensivă.

India a refuzat să urce pe podium

Mohsin Naqvi, ministrul de Interne al Pakistanului, conduce atât Federația Pakistaneză de Cricket, cât și Consiliul Asiatic de Cricket, organismul care administrează acest sport la nivel continental. El s-a aflat pe podium alături de mai mulți oficiali pentru ceremonia de premiere.

Jucătoarele Indiei au refuzat însă să urce pe podium pentru a-și primi medaliile și trofeul. Ceremonia s-a încheiat după premierea echipei din Sri Lanka, clasată pe locul al doilea, și a oficialilor meciului.

Antrenorul Indiei, Amol Muzumdar, a precizat că refuzul de a primi trofeul de la oficialul pakistanez respectă decizia Federației Indiene de Cricket (BCCI).

„Aceasta este poziția BCCI. Nu putem spune nimic despre asta”, a declarat Muzumdar.

„India este oficial campioană. Trofeul sau lipsa trofeului nu contează pentru noi. Pentru noi, acest turneu s-a încheiat, suntem campioni. Este suficient”, a adăugat antrenorul.

Și echipa masculină a refuzat trofeul

Relațiile tensionate dintre India și Pakistan au adus cele două țări în pragul unui conflict militar anul trecut, iar disputele politice au început să se manifeste tot mai vizibil și în sport.

Jucătorii indieni au evitat în mai multe rânduri să dea mâna cu adversarii pakistanezi și au refuzat să primească trofee și medalii de la oficiali din Pakistan.

Un episod similar s-a produs la Cupa Asiei masculină. Echipa Indiei a câștigat competiția, dar a refuzat să primească trofeul de la ministrul de Interne al Pakistanului și nu a dat mâna cu jucătorii pakistanezi în niciunul dintre meciurile disputate împotriva acestora.

De asemenea, echipa feminină a Indiei a refuzat să dea mâna cu jucătoarele pakistaneze în meciul direct din actuala ediție a Cupei Asiei.

India încheie astfel competiția drept campioană a Asiei pentru a opta oară, însă fără să primească oficial trofeul pe teren.