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Semifinalele Ligii de Rugby se joacă vineri: Dinamo – Știința Baia Mare și SCM Timișoara – Steaua

Federația Română de Rugby a anunțat luni programul semifinalelor Ligii de Rugby, cele două partide urmând să se dispute vineri, 18 septembrie, la București și Timișoara.
Semifinalele Ligii de Rugby se joacă vineri: Dinamo - Știința Baia Mare și SCM Timișoara - Steaua
sursă foto: Leczki Józsi Mediafax Foto
Petre Apostol
14 sept. 2026, 11:33, Sport
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Prima dintre semifinalele Ligii de Rugby, Dinamo București – CSM Știința Baia Mare, este programată vineri, de la ora 11:00. SCM USV Timișoara – CSA Steaua București se va juca de la ora 15:00.

SCM USV Timișoara a încheiat prima fază a competiției pe primul loc, cu 46 de puncte, bilanțul său fiind de nouă victorii, un egal și două înfrângeri.

CS Dinamo București s-a clasat pe poziția secundă, cu 45 de puncte, după nouă victorii și trei înfrângeri.

Podiumul sezonului regulat a fost completat de CSM Știința Baia Mare, cu 43 de puncte, după nouă victorii, un egal și două înfrângeri.

CSM Ştiinţa Baia Mare a câştigat al zecelea său titlu de campioană naţională la rugby în sezonul trecut, după ce a învins pe SCM USV Timişoara, cu scorul de 36-24 (23-0), pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, în finala Ligii Naţionale.

Ultima semifinalistă a sezonului 2026 este CSA Steaua București, care a ocupat locul al patrulea la finalul fazei întâi, cu 32 de puncte.

Ierarhia sezonului regulat a fost completată de CS Rapid, cu 31 de puncte, Universitatea ELBI Cluj, cu 10 puncte, Rugby Club Gura Humorului, fără punct.

Finalele sunt programate săptămâna viitoare, pe 26 septembrie.

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