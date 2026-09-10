Dinamo debutează în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal, la București, cu Montpellier. A 12-a prezență pentru campioana României în elita handbalului masculin european

Partida face parte din prima etapă a Grupei E din ediția 2026/2027 a Ligii Campionilor, sezon în care competiția are un format modificat. Cele 24 de echipe participante sunt împărțite în șase grupe de câte patru formații, iar primele două clasate din fiecare grupă se califică în faza următoare. În acest sistem, fiecare meci are o importanță deosebită încă de la debut.

Dinamo participă pentru al treilea sezon consecutiv în faza grupelor Ligii Campionilor și pentru a 12-a oară în istoria clubului. Cele mai bune performanțe ale echipei bucureștene în actualul format al competiției reprezintă calificarea în play-off, în 2023 și 2025.

Adversara campioanei României este una dintre formațiile cu tradiție din handbalul european. Montpellier are în palmares două trofee ale Ligii Campionilor, cucerite în 2003 și 2018, și revine în competiția de elită pentru a 24-a oară.

Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum într-o competiție europeană.

În sezonul trecut, Dinamo a câștigat campionatul și Cupa României, în timp ce Montpellier a încheiat pe locul al treilea în campionatul Franței și a cucerit Cupa Franței. În această vară, echipa bucureșteană și-a schimbat în mare măsură lotul, opt jucători noi fiind transferați, printre aceștia numărându-se Victor Iturriza și Andraz Makuc.

Ambele formații au început cu victorii actualul sezon intern. Dinamo s-a impus la Constanța, cu 23-22, în timp ce Montpellier a trecut categoric de Chartres, scor 41-22.

Antrenorul Pereira: „Construim în continuare o echipă unită”

Antrenorul dinamovist Paulo Pereira a subliniat importanța sprijinului publicului.

„Să începem sezonul Ligii Campionilor împotriva unei echipe precum Montpellier înseamnă o presiune competitivă foarte mare. Construim în continuare o echipă unită și avem nevoie de timp pentru a ne omogeniza. Sprijinul suporterilor lui Dinamo va fi decisiv și sperăm să avem sala plină și să simțim energia lor pe tot parcursul meciului”, a spus antrenorul Paulo Pereira, potrivit EHF.

Noua ediție a Ligii Campionilor a început miercuri, când deținătoarea trofeului, Barça, a învins-o pe debutanta SAH-Aarhus cu 39-28, în primul meci al Grupei E. Alte rezultate: One Veszprém – FC Porto 36-28, SC Magdeburg – Kolstad 37-22, Industria Kielce – HC Kriens-Luzern 30-29, HC Zagreb – Celje 31-29, Nantes – Wisla Plock 26-25 și Aalborg – Paris Saint-Germain 33-33.