Căpitanul naționalei de volei a României se retrage. Meciul cu Franța, ultima partidă acasă pentru Marian Bala

România întâlnește Franța, miercuri, de la ora 20.00, în cadrul Campionatului European de volei masculin, într-un meci care va avea o semnificație specială pentru căpitanul tricolorilor, Marian Bala.

Federația Română de Volei a anunțat că partida cu Franța este ultima apariție a lui Marian Bala pe teren propriu pentru naționala României. Extrema în vârstă de 36 de ani a decis să pună punct carierei internaționale sub tricolor.

Bala a fost unul dintre jucătorii importanți ai reprezentativei României în ultimii ani și a purtat banderola de căpitan a naționalei.

„Va fi ultima partidă acasă, pentru căpitanul Marian Bala. La 36 de ani, extrema naționalei a decis să pună punct carierei internaționale sub tricolor”, a transmis Federația Română de Volei.

Partida cu Franța se dispută la Cluj-Napoca, iar Federația i-a îndemnat pe suporteri să fie prezenți în tribune pentru momentul de despărțire al căpitanului naționalei.

România este calificată în optimile de finală ale Campionatului European, după victoria obținută în fața Turciei.

Pentru România, meciul cu campioana olimpică en-titre, Franța, reprezintă ultima apariție în faza grupelor pe teren propriu, înaintea deplasării pentru optimile de finală.

În optimi, România va întâlni, la Sofia, echipa clasată pe locul secund din Grupa B.