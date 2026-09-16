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Carlos Alcaraz, calificat la Turneul Campionilor pentru al cincilea an consecutiv

Carlos Alcaraz s-a calificat pentru Turneul Campionilor de la Torino, devenind al treilea jucător care își asigură prezența la competiția de final de sezon din 2026, după Jannik Sinner și Alexander Zverev, primii doi jucători din clasamentul mondial, a anunțat miercuri ATP.
Carlos Alcaraz, calificat la Turneul Campionilor pentru al cincilea an consecutiv
Petre Apostol
16 sept. 2026, 14:56, Sport
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Spaniolul va participa pentru a cincea oară consecutiv la Turneul Campionilor (ATP Finals), competiție care va avea loc în perioada 15-22 noiembrie, la Inalpi Arena din Torino. Pentru Alcaraz va fi însă doar a patra prezență efectivă pe teren, după ce în 2022 a fost calificat, dar nu a putut evolua din cauza unei accidentări.

Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, și-a asigurat calificarea după ce a acumulat suficiente puncte în clasamentul live al anului pentru a fi sigur că va încheia sezonul în Top 20. În 2026, spaniolul a câștigat două turnee, la Australian Open și Doha, și a jucat finala de la Monte Carlo.

Succesul de la Melbourne a avut o semnificație aparte pentru Alcaraz. Victoria la Australian Open i-a permis să completeze Grand Slam-ul carierei, devenind unul dintre cei mai tineri jucători din istorie care reușesc să câștige toate cele patru turnee majore.

Spaniolul are în acest sezon un bilanț de 26 de victorii și patru înfrângeri. Recent, el a revenit după o accidentare la încheietura mâinii, care l-a ținut departe de circuit mai bine de patru luni, și a ajuns până în sferturile de finală ale US Open, unde a fost eliminat de americanul Ben Shelton după un tiebreak în setul decisiv.

La ATP Finals, Alcaraz are până acum un bilanț de 7 victorii și 5 înfrângeri. El a disputat finala ediției precedente, pierdută în fața lui Jannik Sinner.

Italianul Sinner, campion la Wimbledon, și germanul Alexander Zverev, câștigător la Roland Garros și US Open, sunt ceilalți doi jucători calificați deja pentru ediția din 2026.

Turneul Campionilor va reuni, ca în fiecare an, cei mai buni opt jucători ai sezonului.

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