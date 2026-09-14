Sfârșitul unei ere în tenis: Pentru prima dată în 24 de ani, Djokovic, Federer și Nadal au dispărut din Top 10

Novak Djokovic, singurul dintre cei trei care încă joacă, a coborât de pe locul 5 pe locul 12 în clasamentul mondial masculin, publicat luni de ATP (Asociația Tenismenilor Profesioniști). Ieșirea sârbului din Top 10 înseamnă că, pentru prima dată din octombrie 2002, Federer, Nadal și Djokovic lipsesc simultan dintre primii zece jucători ai lumii.

Au trecut aproape 24 de ani de când tenisul masculin s-a aflat ultima dată într-o asemenea situație. În octombrie 2002, lider mondial era australianul Lleyton Hewitt. Pentru a ilustra cât timp a trecut de atunci, Associated Press amintește că fiul său, Cruz Hewitt, are acum 17 ani și încearcă să-și construiască propria carieră în tenisul profesionist.

Djokovic, eliminat în primul tur la US Open

Djokovic a avut un parcurs foarte scurt la US Open 2026, unde a fost eliminat încă din primul tur de Mariano Navone. Sârbul în vârstă de 39 de ani nu mai părăsise atât de devreme un turneu de Grand Slam de două decenii.

A fost cea mai rapidă eliminare a lui Djokovic de la un turneu de Grand Slam din ultimii 20 de ani, precedentul datând de la Australian Open 2006. Totodată, a fost pentru prima dată în cariera sa când sârbul a pierdut meciul de debut la US Open.

„Sunt foarte mândru de toate realizările mele din trecut, dar prezentul este prezent”, a declarat Djokovic după înfrângerea de la New York.

Tenismenul sârb rămâne jucătorul cu cele mai multe titluri de Grand Slam dintre cei trei: 24. Rafael Nadal a câștigat 22 de titluri, iar Roger Federer, 20.

Aproape un sfert de secol dominat de Federer, Nadal și Djokovic

Elvețianul Roger Federer a intrat pentru prima dată în Top 10 ATP în octombrie 2002 și a rămas acolo până la sfârșitul anului 2016. Federer a deținut prima poziție în clasamentul mondial timp de 237 de săptămâni consecutive, un record la acea vreme.

Spaniolul Rafael Nadal a ajuns în Top 10 în aprilie 2005, când avea 18 ani și începea ascensiunea spectaculoasă pe zgura europeană. El a rămas între primii zece jucători ai lumii timp de 912 săptămâni consecutive, până în 2023.

Djokovic a fost ultimul dintre cei trei care a pătruns în Top 10, în 2007. Sârbul deține recordul absolut pentru timpul petrecut pe primul loc ATP, cu un total de 428 de săptămâni.

Djokovic este și singurul reprezentant al generației care continuă să joace. Federer s-a retras din tenis în 2022, la 41 de ani, iar Nadal și-a încheiat cariera în 2024, la 38 de ani.

O nouă generație conduce tenisul mondial

Schimbarea din clasament confirmă și trecerea către o nouă generație. Jannik Sinner, Alexander Zverev și Carlos Alcaraz ocupă primele trei poziții ale clasamentului mondial, iar finalistul de la US Open, americanul Ben Shelton, a urcat cinci locuri, până pe poziția a patra.

Sezonul 2026 a fost însă marcat și de accidentări. Alcaraz a ratat Roland Garros și Wimbledon din cauza unei probleme la încheietura mâinii drepte, iar Sinner s-a retras de la US Open din cauza unei accidentări la genunchiul drept.

Alcaraz a câștigat însă Australian Open, iar Sinner s-a impus la Wimbledon. Cel mai constant jucător al sezonului a fost Alexander Zverev, câștigător la Roland Garros și US Open, finalist la Wimbledon și semifinalist la Australian Open.

Chiar și după triumful de la New York, germanul a refuzat să se considere cel mai bun jucător al momentului.

„Dacă toată lumea este sănătoasă, cred că Jannik este în continuare înaintea noastră. Este atât de simplu”, a spus Zverev.

Schimbare de lider și în tenisul feminin

Modificări importante au avut loc și în clasamentul feminin. Elena Rybakina, câștigătoare în 2026 la Australian Open și US Open, a urcat pe primul loc mondial.

Ea a pus astfel capăt perioadei de 99 de săptămâni în care tenismena belarusă Aryna Sabalenka s-a aflat în fruntea clasamentului.

Descriere meta: Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP. Pentru prima dată din 2002, nici Federer, Nadal și nici Djokovic nu mai sunt între primii zece.