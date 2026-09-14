Jose Mourinho, despre concurența de la Real Madrid: Să fii titular incontestabil este foarte greu

Întrebat luni, la conferința de presă premergătoare partidei cu Elche, din La Liga, ce îi lipsește lui Yan Diomande pentru a-și câștiga definitiv locul de titular, Mourinho a răspuns că expresia «titular incontestabil» este greu de folosit la Real Madrid.

„Nu-i lipsește nimic. Dacă, în loc să fie la Madrid, cu acest lot, ar fi la o echipă cu mai puțini jucători cu potențial ridicat, probabil ar fi titular în toate cele 90 de minute ale fiecărui meci. Lotul este puternic și are multe opțiuni. Să fii titular incontestabil, așa cum vă place vouă să spuneți (n.r.: jurnaliștilor), este foarte greu. Pe parcursul sezonului se pierde motivație și competitivitate internă”, a declarat Mourinho.

Mourinho a vorbit și despre evoluția lui Arda Güler, pe care îl consideră unul dintre jucătorii cu potențial foarte mare din lotul madrilen.

„Din punct de vedere fizic s-a transformat, dar pentru mine calitatea jocului său este incredibilă: viziunea, decizia, organizarea jocului, stabilitatea pe care o oferă jocului echipei, creația. Pentru mine este un jucător cu un potențial fantastic, care are deja cifre foarte interesante. Este un jucător care are o influență foarte mare asupra jocului”, a spus antrenorul.

Portughezul a evitat însă să-l descrie pe Güler drept un jucător de nivel maxim.

„Nu vreau să merg atât de departe și să spun «top, top, top», de trei ori, dar pot spune că «top, top» suntem deja pe acolo”, a afirmat Mourinho.

„Cea mai bună versiune a lui Vinicius înseamnă să marcheze”

În ceea ce îl privește pe Vinicius, Mourinho a insistat că brazilianul trebuie să-și regăsească eficiența în momentele decisive.

„Cea mai bună versiune a lui Vinicius înseamnă să marcheze. Evident, să dai pase decisive este important. Foarte important este să muncești pentru echipă. Este foarte importantă implicarea, solidaritatea, munca colectivă. Munca de zi cu zi este, de asemenea, foarte importantă, iar el o face foarte bine. Dar există un alt Vinicius”, a declarat Mourinho.

„Există Vinicius care a ajuns la Lisabona sezonul trecut și care, în meciurile echilibrate, în principal în cele două meciuri eliminatorii, are câte o ocazie și marchează. Îi lipsește această prestație de cel mai înalt nivel, dar sunt mulțumit de el”, a adăugat tehnicianul, făcând referire la dubla adjudecată de Real Madrid în play-off-ul Champions League cu Benfica, prin golurile decisive înscrise de atacantul brazilian.

Despre stilul de joc

Mourinho a abordat și modul în care Real Madrid încearcă să se apere, precizând că echipa nu poate menține presingul avansat timp de 90 de minute.

„Nu cred că este posibil să presezi sus timp de 90 de minute. Nu cred. Nici nu este profilul nostru și nici multe echipe din lume nu pot face asta. Ceea ce trebuie să știm să facem atunci când suntem sus este să ne comportăm în funcție de asta, iar când suntem mai jos trebuie să lucrăm într-un mod diferit”, a explicat portughezul.

„Pentru a fi o echipă mai completă din punct de vedere defensiv, trebuie să știm să le facem pe amândouă. Blocul jos nu-mi place, dar există profiluri de jucători și de echipe mai adaptate la asta, iar eu nu vreau contradicții între ceea ce îmi place mie mai mult și calitățile jucătorilor mei”, a continuat Mourinho.

La finalul conferinței, Mourinho a avut și o replică ironică legată de un subiect despre care se aștepta să fie întrebat.

„Nicio întrebare despre penaltyuri? Ciudat, nu?”, a spus portughezul, înainte de a încheia conferința.

Replica lui Mourinho vine după controversa din singurul meci pierdut de Real Madrid în actuala ediție de campionat, cu Betis, scor 0-1, când Kylian Mbappé a ratat o lovitură de la 11 metri. Madrilenii au cerut repetarea penaltyului, considerând că Marc Bartra a intrat în suprafața de pedeapsă înaintea executării. Comitetul Tehnic al Arbitrilor a stabilit ulterior că lovitura nu trebuia repetată, întrucât fundașul lui Betis avea un picior în afara careului și sprijinit pe sol.

Real Madrid va juca marți, în deplasare, cu Elche, în etapa a șasea din La Liga. Partida este programată de la ora 22:30. Real Madrid se află pe locul secund în Spania, la trei puncte în urma liderului, FC Barcelona.