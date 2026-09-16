Max Verstappen se întrece cu 100 de piloți la Silverstone, la karting, pornind ultimul: Sper să fiu mai rapid

Evenimentul, intitulat „Max vs 100”, este programat miercuri, de la ora 20:00, pe circuitul britanic de la Silverstone, la doar trei zile după Marele Premiu al Spaniei de la Madrid. Pentru a face posibilă prezența celor 101 concurenți pe grilă, traseul va fi modificat special pentru această provocare.

Cursa va avea 30 de tururi, iar Verstappen va porni ultimul, în timp ce ceilalți 100 de participanți își vor stabili pozițiile pe grilă printr-o sesiune de calificări.

Regulile sunt neobișnuite: de fiecare dată când un pilot este depășit, acesta este eliminat din cursă. Toți concurenții vor putea folosi o dată o scurtătură amenajată pe circuit, însă înainte de turul 15. Verstappen va putea utiliza această variantă abia după turul 15. Karturile vor fi identice, iar greutatea minimă, pilot și echipament inclus, este stabilită la 85 de kilograme, cu posibilitatea folosirii de lest.

Verstappen: „Ar fi destul de jenant dacă ar fi mai rapizi decât mine”

Deși nu a văzut lista completă a adversarilor, Verstappen spune că este încrezător înaintea provocării. Pilotul Red Bull a recunoscut însă că numărul mare de concurenți și formatul neobișnuit pot transforma cursa într-o experiență haotică.

„O sută este mult, știți, dar, din ce mi-au arătat despre modul în care au amenajat circuitul, cred că va fi bine. Dar va fi, cu siguranță, haotic”, a declarat Verstappen înaintea evenimentului, pentru ESPN.

Întrebat dacă și-a pregătit o strategie, pilotul de Formula 1 a spus că mai întâi vrea să evalueze nivelul adversarilor.

„Cred că trebuie mai întâi să înțeleg și să văd nivelul piloților. Nu îmi place nici să analizez prea mult situația. Trebuie doar să intru în ritm și să încerc să fac tot ce pot”, a explicat multiplul campion mondial.

Verstappen a glumit apoi pe seama posibilității ca unul dintre participanții amatori să fie mai rapid decât el.

„Sper ca, având experiența mea, să fiu mai rapid decât majoritatea. Sper! Adică ar fi destul de jenant dacă ar fi mai rapizi decât mine!”, a spus pilotul Red Bull.

Nu a mai pilotat un kart „adevărat” din 2016

Provocarea vine într-un moment în care Verstappen nu mai are o legătură constantă cu kartingul. El a precizat că nu a mai pilotat un kart de competiție propriu-zis din 2016, preferând în ultimii ani să concureze în mașini GT și să participe la alte proiecte din motorsport.

„Nu mi-e dor de asta. Am făcut-o de la patru ani până pe la 15 ani, iar să te întorci acum este diferit. Te dor coastele”, a spus Verstappen despre karting.

Pilotul a explicat și de ce preferă în prezent mașinile GT: „Poți avea dureri în brațe și alte lucruri într-un kart cu schimbător și pur și simplu simt că îmi place mai mult să fiu pe un circuit mare, într-o mașină GT”.

Verstappen a continuat să concureze în proiecte de acest tip și în 2026, între obiectivele sale numărându-se și participarea la cursa de 24 de ore de la Nürburgring.

Cine sunt cei 100 de adversari

Cei 100 de piloți provin din mai multe țări și au profiluri foarte diferite. Lista include sportivi din universul Red Bull, creatori de conținut, jurnaliști și fani. Karturile identice au fost alese tocmai pentru a elimina cât mai mult posibil diferențele de echipament.

Printre participanți se află creatori de conținut precum Charles Poujade și Mélanie Buffetaud, streamerul Hélydia, precum și cascadoarea și pilotul de motociclism Sarah Lezito.

Concurenții au testat marți traseul special amenajat și au primit sfaturi de la britanicul Arvid Lindblad, pilot al Racing Bulls. Lindblad a participat și la o sesiune de repetiție cu 50 dintre concurenți.

„Atacau foarte tare și a fost destul de genial. Nu au fost intimidați, deși unii nu sunt deloc obișnuiți să conducă un kart”, a povestit Lindblad.

Evenimentul va fi prezentat de actorul și comediantul britanic Mo Gilligan.