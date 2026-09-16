Gheorghe Hagi, înaintea primelor meciuri oficiale la echipa națională: Trebuie să mergem să câștigăm, oriunde

„Obiectivul nostru numărul unu este să mergem să câștigăm, oriunde, trebuie să mergem să câștigăm. Asta este direcția, din punctul meu de vedere, ca să ajungem să avem o mentalitate de învingător”, a declarat Gheorghe Hagi, miercuri, într-o conferință de presă.

România va debuta în această ediție a Ligii Națiunilor pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia, după care va întâlni Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, pe teren propriu, Polonia, pe 2 octombrie, în deplasare, și din nou Suedia, pe 5 octombrie, la București. Meciul cu Bosnia și Herțegovina se va disputa fără spectatori.

Hagi spune că programul aglomerat reprezintă, în opinia sa, mai degrabă o oportunitate decât o problemă.

„Eu sunt foarte încrezător, am încredere mare în potențialul echipei și sperăm împreună să facem niște meciuri foarte bune, chiar dacă jucăm patru meciuri. Trebuie să ne adaptăm la tot acest program”, a afirmat selecționerul.

Tehnicianul consideră că această perioada îi va permite să își cunoască mai bine jucătorii.

„Din punctul meu de vedere e bine și trebuie să profit de acest lucru, pentru că sunt un număr destul de mare de zile în care voi sta cu ei împreună. O să ne cunoaștem foarte bine, ei pe mine, eu pe ei”, a spus Hagi.

Selecționerul a insistat asupra ideii ca România să își construiască propria identitate de joc și să ajungă să controleze partidele.

„Suntem într-un proces în care vrem să creștem de la meci la meci și trebuie să ajungem la un moment dat în timp la un lucru în care să dominăm, să controlăm, să ne impunem ritmul și intensitatea jocului. E un proces de durată, dar eu sper ca în fiecare meci să facem progres”, a explicat el.

Hagi a precizat că are stabilit jucătorii pe care se va baza

„În proporție de 95% cam știu ce avem nevoie și pe care o să contăm. Care nu o să fie, îmi pare rău, cu siguranță sunt între cei mai buni din România. Dar, pentru acest stagiu o să mergem cu cei care credem noi că pot să ne facă fericiți, să joace și să facem un fotbal foarte bun. O să încerc să folosesc pe toată lumea”, a afirmat selecționerul.

Hagi a admis că, în funcție de evoluția primelor partide și de starea fizică a jucătorilor, este posibil să recurgă la rotații consistente.

„Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic foarte bine”, a spus el, explicând că poate utiliza formule diferite de la un meci la altul.

Selecționerul a subliniat și că ușa naționalei rămâne deschisă pentru jucătorii care evoluează la reprezentativele de tineret sau care nu se află în lotul actual.

„Avem jucători de valoare”

Hagi a transmis și un mesaj mai larg în legătură cu percepția asupra fotbalului românesc, contestând ideea că România nu ar mai avea suficienți jucători de valoare.

„Avem jucători de valoare, da, se poate. Și eu merg pe lucrul ăsta”, a afirmat Hagi.

Selecționerul a insistat că un jucător convocat la prima reprezentativă trebuie să aibă încredere că poate contribui la obținerea unui rezultat.

„Eu asta am văzut, cel puțin acum de când am venit la echipa națională, tot ce s-a vorbit în aceste trei luni, patru luni, totul e negativ. Tot, tot, tot. (…) Oricare vine trebuie să fie un jucător care poate să facă diferența la echipa națională, să poată să facă în așa fel încât să câștige. Trebuie să fie optimist, trebuie să fie convins. Cum credeți că pot fi convinși, dacă toată lumea zice că nu mai avem? Atunci trebuie să ne lăsăm, nu? Ar trebui să ne lăsăm. Cel puțin eu asta văd”, a spus el.

„Nu sunt aici să mă plâng”

Hagi a precizat că nu dorește să transforme prima perioadă oficială a mandatului său într-o discuție despre lipsuri.

„Nu sunt aici în fața dumneavoastră să vin să mă plâng de ceva sau să zic că îmi lipsește ceva. Din contră, timp am, jucători avem”, a declarat el.

Antrenorul a respins și ideea că cele patru partide într-un interval atât de scurt ar trebui privite ca o problemă.

„Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, trebuie să arătăm cel puțin fizic foarte bine”, a spus Hagi.

Hagi, despre acordarea organizării finalei Europa League la București: „E un lucru benefic”

Selecționerul României a salutat și desemnarea Bucureștiului drept gazdă a finalei UEFA Europa League din 2028.

„Important e că România a câștigat lucrul ăsta. E un lucru benefic pentru noi din toate punctele, atât ca imagine, după aceea și fotbalistic”, a declarat Hagi.

Întrebat dacă o echipă românească ar putea ajunge să joace chiar finala de pe Arena Națională, Hagi a răspuns: „De ce nu? De ce nu?”.

Tehnicianul consideră că formațiile românești trebuie să își propună obiective mai ambițioase în cupele europene.

„Trebuie să fim mai pretențioși, trebuie să fim mai exigenți, trebuie să ne dorim mult mai mult să ajungem și în Champions League, și în Europa League, și în Conference League, să facem un lucru ca să fim acolo în Europa”, a afirmat el.

În ceea ce privește propria strategie pentru debutul oficial, Hagi spune că nu are motive de teamă și că primele meciuri disputate în mandatul său i-au oferit încredere.

„Am încredere. Sunt convins că o să facem treabă bună. I-am văzut pe toți, i-am văzut că au entuziasm, că vin cu drag, că vor toți să joace și ăsta e un lucru foarte bun pentru noi”, a conchis Hagi.