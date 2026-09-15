ProSport: Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv?

Demersul editorial al jurnaliștilor de la ProSport a căpătat însă altă perspectivă după ce tot mai multe informații, culmea întâi din rândul suporterilor de pe stadion și abia apoi din mediul online și nu invers, cum se tot întâmplă în ultimul timp, au început să contureze un posibil scenariu amar.

DPro Sport scrie că din iulie 2020 legitimat la FCSB, Tavi Popescu a reușit în acest start de sezon un gol și patru pase de gol pentru roș-albaștri, în șase apariții din Superliga și preliminariile Conference League. Un debut promițător de sezon, dacă privim exclusiv cifrele.

Și, totuși, fotbalistul de doar 23 de ani despre care Gigi Becali afirma acum patru ani că „este Mbappe și Neymar la un loc”, visând să obțină 100 de milioane euro pentru el, intră într-un episod ciudat. Și apoi într-o desfășurare total surprinzătoare.

Tavi Popescu lipsește de la un antrenament, înaintea partidei de campionat FCSB – UTA Arad din 30 august.

La Fanatik Superliga, patronul Gigi Becali are următoarea intervenție: „Tavi Popescu zice că e foarte bolnav, răcit, nu a putut să vină. Poate să vină mâine să ne arate cât de bolnav este el. Așa a zis el, dar știu eu ce face el?! Că lumea nu mai e normală la cap!”.

Ulterior, în spațiul public intervine Mihai Stoica. La emisiunea MM la Fanatik explică faptul că Tavi Popescu „a acuzat stări de vomă, dureri de cap, frisoane, așa este, nu e invenție, i s-a transmis să vină la bază, dar a rămas acasă că nu se poate ridica din pat”.

Tavi Popescu lipsește cu UTA Arad. Vine marele derby cu Dinamo. E absent din nou. Pentru aceeași publicație, același Mihai Stoica vine cu completări:

„Eu am luat decizia de a-l lăsa să meargă acasă (n.r. – la Nucet) și chiar am avut o discuție cu mama lui. A avut nu doar răceala asta puternică, laringita asta care l-a pus jos. Dar era și puțin căzut psihic.

Așa am considerat eu, că cea mai bună variantă pentru el ca să se liniștească puțin e să stea cu părinții. Și cred că săptămâna viitoare va fi înapoi cu forțe proaspete”.

Tavi Popescu nu mai revine.

Gigi Becali, după ce se arată dispus să îl împrumute la CFR Cluj, anunță că l-a lăsat să plece împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. „Împrumut un an de zile, apoi vom vedea ce se va întâmpla cu el”.

La plecare, pe aeroport, Tavi Popescu abordează vag subiectul: „A fost o răceală și am și mâncat ceva… Orice mâncam, vomitam”.

De ce adresăm întrebările public pentru FCSB

Informațiile colectate de ProSport nu propun o realitate. Asta trebuie înțeles clar, fără echivoc. Pentru verificarea lor, ProSport i-a contactat pe Tavi Popescu și pe Mihai Stoica.

Reacția lui Tavi Popescu: „Nu comentez speculații”. Iar Mihai Stoica nu a dorit să comenteze.

Dar una din misiunile fundamentale ale presei este să pună întrebări. Astăzi nu dezvăluim nimic, nu susținem că vreo informație este sau nu reală. Ci doar formulăm întrebări, în mod public, așteptând răspunsurile din partea clubului FCSB.

De ce o facem? Din mai multe motive, dincolo de datoria noastră profesională.

Pentru că FCSB este echipa cu cei mai mulți suporteri în România, în cel mai iubit sport de către români și în competiția cu cea mai mare expunere, Superliga. Mai mult, dacă vreți, reprezentantă constant a fotbalului nostru și a României în Europa.

Pentru că Tavi Popescu este un posibil model, indiferent că vrea sau nu, că e bine sau rău, pentru tinerele generații de români, un personaj public și un fotbalist al naționalei României, cu 7 meciuri până acum sub tricolor.

Pentru că suporterii, fotbaliștii, antrenorii, conducătorii, arbitrii, jurnaliștii și toate celelalte personaje angrenate în fotbalul românesc suntem parte a aceluiași ecosistem, că ne convine sau nu.

Dacă întrebările noastre publice vor avea un răspuns negativ dovedit, atunci vom funcționa toți într-un ecosistem evident mai sănătos și întărit de adevăr.

Dacă răspunsurile vor fi pozitive, cu dovezi, ne-am trezi că acoperim și îndepărtăm fotbaliști în urma unui posibil consum de droguri.

Dar, mai presus de orice, pentru viața lui Tavi Popescu e mai importantă decât cariera lui Tavi Popescu.

Tavi Popescu a consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și din acest motiv îndepărtat?

Este adevărat că, din apartamentul său, Tavi Popescu nu a răspuns apelurilor telefonice ale lui Mihai Stoica și ale părinților înaintea partidei cu UTA ajungându-se ca o echipă de intervenție să intervină cu forța asupra ușii apartamentului? Este adevărat că Tavi Popescu a fost găsit sub influența gazului ilariant și, cu încă un individ în apartament, înconjurat de elemente care duceau spre concluzia unui consum prelungit? Este adevărat că Tavi Popescu a fost dus pentru scurt timp, câteva ore potrivit unor informații, inclusiv la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. dr. Alexandru Obregia” în urma acestui presupus episod? Este adevărat că Gigi Becali știa de acest episod și l-a acoperit inclusiv când jurnalistul Dan Filoti, la DigiSport, l-a întrebat pe patronul FCSB dacă Tavi Popescu a fost luat de o ambulanță iar acesta a răspuns:

„Nici nu trebuia să întrebi acest lucru… dacă scrie un nebun așa ceva. E o chestie deontologică, de omenie. Ce să fie grav? Hai să nu mai vorbim tâmpenii și prostii. O fi vreun nebun, ceva…”

Este adevărat că Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a informat staff-ul tehnic FCSB cu privire la aceste informații care circulă cu privire la presupusul episod? Este adevărat că informații despre faptul că Tavi Popescu ar consuma gaz ilariant au existat încă din această vară, iar ideea ceasului de monitorizare al jucătorului, dezvăluită de Gigi Becali aici, a pornit în luna iulie și de la aceste elemente? Este adevărat că Gigi Becali știa de aceste probleme atunci când declara public faptul că „a înnebunit lumea” în contextul lui Tavi Popescu iar că, prin plecarea în Grecia, „scapă de anturaj”? Este adevărat că Marius Baciu a fost la curent cu aceste aceste informații care conturează această posibilă situație dar a preferat să nu o abordeze nici public, nici direct, în interiorul clubului? Este adevărat că împrumutul fără pretenții financiare al lui Tavi Popescu de la FCSB la Levadiakos a fost făcut inclusiv în presupusul context conturat de aceste informații?

Gazul ilariant, „funny gas” sau protoxid de azot este un gaz incolor și inodor care produce amețeli, o stare trecătoare de bine, euforie și distorsionarea sunetelor sau a simțurilor.

Comercializarea, deținerea și consumul NU sunt ilegale în România. În fapt, nu sunt reglementate deloc.

În Marea Britanie, este clasificat ca drog, detalii aici, iar comercializarea lui în astfel de scopuri e pedepsită inclusiv prin pedepse cu închisoarea până la 14 ani. Măsuri de reglementare similară sunt în vigoare în Olanda sau Australia, între alte țări.

Gazul se inhalează de obicei dintr-un balon, efectul durează câteva minute, cel mult. Provoacă dependență și cauzează probleme grave de sănătate. Medicul Bogdan Gheorghe, de la Agenția Națională Antidrog, a explicat pentru euronews.ro:

„Când această substanță este inhalată excesiv poate apărea lipsa de oxigen la nivelul creierului, starea de hipoxie, pot apărea anumite leziuni nervoase și chiar tulburări psihice. Poate apărea un risc foarte mare de accident, deoarece coordonare a motorie și capacitatea de a lua decizii corectă este foarte afectată”

Spre exemplu, în august 2024, în parcarea exterioară a Parcului Pantelimon din București, un tânăr de 16 ani a ucis cu mașina un copil de 9 ani și a rănit-o grav pe sora lui în vârstă de 7 ani. Potrivit anchetei, tânărul inhala gaz ilariant în momentul producerii accidentului.

Dincolo de utilizările în medicină și industrie, a devenit cunoscut neoficial, în ultimii ani, drept „drogul fotbaliștilor”. Pentru că nu poate fi depistat la controale anti-drog sau teste doping consumul acestuia.

Fost jucător la Ajax și Ludogoreț, Jody Lukoki a murit în 2022 la 29 de ani după ce i-a fost amputat un picior în urma unei infecții cauzate de consumul îndelungat și în cantități mari de gaz ilariant, potrivit presei belgiene.

Anul trecut, Aaron Boupendza, fostul atacant al Rapidului, s-a aruncat la 28 de ani de la etajul 11 al unui bloc din China pe fondul consumului de gaz ilariant. Toate detaliile poveștii zguduitoare sunt aici.

Au mai fost legați de acest subiect în articole de presă internațională jucători celebri precum Bissouma, Ozil, Aubameyang, Dele Alli sau Raheem Sterling.