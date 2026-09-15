Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova și Farul, cu câte trei jucători în echipa ideală a etapei a 9-a din Superliga. Antrenorul rundei este de la Petrolul

Universitatea Craiova și Farul, cu câte trei jucători în echipa ideală a etapei a 9-a din Superliga. Antrenorul rundei este de la Petrolul

Universitatea Craiova și Farul Constanța sunt echipele cel mai bine reprezentate în formația ideală a etapei a 9-a din Superliga de fotbal, cu câte trei jucători, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Antrenorul etapei a fost desemnat tehnicianul de la Petrolul Ploiești, Ricardo Sousa.
Universitatea Craiova și Farul, cu câte trei jucători în echipa ideală a etapei a 9-a din Superliga. Antrenorul rundei este de la Petrolul
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 sept. 2026, 13:36, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În etapa a 9-a din Superliga de fotbal, încheiată luni seară, Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul Corvinului Hunedoara, iar Farul a câștigat spectaculos, cu 4-2, partida de acasă cu UTA Arad.

Potrivit LPF, în echipa ideală a etapei a 9-a au fost incluși Laurențiu Popescu, Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova, respectiv Matteo Ahlinvi, Denis Alibec și Eduard Radaslavescu de la Farul.

Echipa ideală a etapei în opinia LPF este următoarea:

Portar

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile.

Fundași

David Irimia (Dinamo) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă.

Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni.

Lars Kramer (FC Rapid) – Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul.

Mijlocași

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon.

Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) – A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite – 94 % (84 din 89).

Atacanți

Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. A contribuit la 10 dintre cele 19 goluri marcate de Dinamo în acest sezon.

Denis Alibec (Farul Constanța) – A marcat cel de-al 100-lea gol pe prima scenă din România. În plus, a oferit și un assist.

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – Are un 2026 formidabil: 7 goluri și cinci pase decisive în acest an calendaristic.

Antrenorul etapei

Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești) – Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii.

Rezultatele complete ale etapei, cu cei mai buni jucători desemnați de LPF

Farul Constanța – UTA Arad 4 – 2, Eduard Radaslavescu (Farul)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – Dinamo 1 – 3, Daniel Armstrong (Dinamo)

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR 1907 Cluj 3 – 1, Lindsay Rose (Sepsi OSK)

FC Rapid – FC Voluntari 2 – 1, Olimpiu Moruțan (Rapid)

FC Argeș Pitești – FC Botoșani 1 – 1, Gabriel Gama (FC Botoșani)

Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova 0 – 1, Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova)

Universitatea Cluj – Oțelul Galați 3 – 0, Ovidiu Bic (U Cluj)

FCSB – FC Petrolul Ploiești 2 – 2, Meriton Korenica (FCSB)

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
GSP.ro
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
Gandul
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Cancan
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezinta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
Libertatea
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
CSID
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia