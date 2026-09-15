Universitatea Craiova și Farul, cu câte trei jucători în echipa ideală a etapei a 9-a din Superliga. Antrenorul rundei este de la Petrolul

În etapa a 9-a din Superliga de fotbal, încheiată luni seară, Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul Corvinului Hunedoara, iar Farul a câștigat spectaculos, cu 4-2, partida de acasă cu UTA Arad.

Potrivit LPF, în echipa ideală a etapei a 9-a au fost incluși Laurențiu Popescu, Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova, respectiv Matteo Ahlinvi, Denis Alibec și Eduard Radaslavescu de la Farul.

Echipa ideală a etapei în opinia LPF este următoarea:

Portar

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile.

Fundași

David Irimia (Dinamo) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă.

Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni.

Lars Kramer (FC Rapid) – Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul.

Mijlocași

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon.

Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) – A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite – 94 % (84 din 89).

Atacanți

Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. A contribuit la 10 dintre cele 19 goluri marcate de Dinamo în acest sezon.

Denis Alibec (Farul Constanța) – A marcat cel de-al 100-lea gol pe prima scenă din România. În plus, a oferit și un assist.

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – Are un 2026 formidabil: 7 goluri și cinci pase decisive în acest an calendaristic.

Antrenorul etapei

Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești) – Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii.

Rezultatele complete ale etapei, cu cei mai buni jucători desemnați de LPF

Farul Constanța – UTA Arad 4 – 2, Eduard Radaslavescu (Farul)

FK Csíkszereda Miercurea Ciuc – Dinamo 1 – 3, Daniel Armstrong (Dinamo)

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR 1907 Cluj 3 – 1, Lindsay Rose (Sepsi OSK)

FC Rapid – FC Voluntari 2 – 1, Olimpiu Moruțan (Rapid)

FC Argeș Pitești – FC Botoșani 1 – 1, Gabriel Gama (FC Botoșani)

Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova 0 – 1, Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova)

Universitatea Cluj – Oțelul Galați 3 – 0, Ovidiu Bic (U Cluj)

FCSB – FC Petrolul Ploiești 2 – 2, Meriton Korenica (FCSB)