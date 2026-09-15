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Legendarul ciclist Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, dezvăluie cât de grav a fost accidentul din 2025: Aproape am murit

Britanicul Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, a dezvăluit pentru prima dată în detaliu cât de grav a fost accidentul suferit în august 2025, în timpul unui antrenament, afirmând că a fost „foarte aproape de moarte” și că a fost salvat de intervenția rapidă a ambulanței.
Legendarul ciclist Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, dezvăluie cât de grav a fost accidentul din 2025: Aproape am murit
sursă foto: Chris Froome / facebook
Petre Apostol
15 sept. 2026, 14:05, Sport
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„Aproape am murit. Pericardul meu era deschis, inima era expusă. Mi-am rupt toate coastele, care au fost practic zdrobite în cavitatea toracică”, a declarat Chris Froome, într-un interviu acordat publicației Cyclingnews.

Froome a explicat că a fost nevoie de plăci metalice pentru reconstrucția cutiei toracice.

„Am plăci metalice pe fiecare coastă pentru a ține cutia toracică deschisă din nou. Coastele au provocat multe leziuni plămânului drept, iar una dintre ele a rupt pericardul”, a adăugat el.

Froome a povestit că a pierdut mult sânge și consideră că intervenția rapidă a echipajului medical i-a salvat viața.

„Sângeram literalmente. Ambulanța a ajuns, cred, în șapte-opt minute de la accident. Dacă nu ar fi ajuns atât de repede, nu cred că aș mai fi fost aici astăzi. Sunt extrem, extrem de norocos”, a mai spus fostul ciclist britanic.

De șapte ori câștigător de Mare Tur, Chris Froome, în vârstă de 41 de ani, a explicat și de ce nu a făcut niciodată un anunț oficial de retragere din ciclismul profesionist.

„Am petrecut luni întregi în spital, am avut probleme medicale și a trebuit să urmez tratament doar ca să-mi recapăt sănătatea. În perioada aceea încercam pur și simplu să revin la o viață normală și am presupus că toată lumea știe deja că m-am oprit”, a declarat Froome.

O recuperare care a durat mai multe luni

Recuperarea nu s-a încheiat odată cu externarea.

„Am urcat pe bicicletă pentru prima dată în decembrie, doar pentru o plimbare, dar am făcut o infecție în jurul plăcilor metalice și a trebuit să mă operez din nou. Mi-au fost introduse din nou tuburi în plămâni. Acum merg încet, doar din plăcere, ca să-mi limpezesc mintea și să ies cu prietenii”, a spus el.

Chris Froome este unul dintre cei mai mari rutieri ai erei moderne, cu patru victorii în Turul Franței (2013, 2015, 2016 și 2017), două în Turu Spaniei (2011 și 2017) și un triumf în Turul Italiei (2018), precum și șapte clasări pe podium în Marile Tururi.

Chris Froome a fost prezent și la edițiile din 2024 și 2025 ale Turului Sibiului, alături de Israel-Premier Tech, actuala NSN Cycling Team, cea mai importantă competiție internațională organizată în România, de categorie UCI 2.1.

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