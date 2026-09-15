Federația Română de Șah îl susține pe germanul Wadim Rosenstein la alegerile pentru președinția FIDE

„Un criteriu important pentru noi a fost abordarea lor în ceea ce privește conducerea FIDE, precum și echipele pe care le propun pentru implementarea ideilor lor”, se arată în comunicatul semnat de președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu.

Federația Română de Șah apreciază în mod special capacitatea lui Rosenstein de a reuni o echipă internațională cu experiență.

„În acest sens, salutăm capacitatea lui Wadim Rosenstein de a reuni o echipă de profesioniști și persoane respectate, cu experiențe și perspective diverse. Credem, de asemenea, că programul său include o serie de inițiative valoroase pentru dezvoltarea șahului internațional, care merită sprijinul nostru”, afirmă Federația Română de Șah.

Rosenstein, fondator al circuitului WR Chess

Rosenstein, fondatorul circuitului de șah WR Chess, candidează împreună cu omul de afaceri Gordon Tang pentru funcția de președinte, respectiv vicepreședinte al FIDE.

Programul său electoral are cinci direcții principale: sprijin pentru federațiile membre, reformarea guvernanței FIDE, dezvoltarea competițiilor, programe de dezvoltare a șahului și un model comercial sustenabil. Campania sa pune accent pe un fond de dezvoltare mai simplu și transparent, dialog direct cu federațiile și organizarea mai multor competiții la nivel regional.

Echipa lui Rosenstein îi mai include, printre alții, pe președintele Federației Franceze de Șah, Eloi Relange, pe președintele Federației Algeriene de Șah, Azzedine Brahim Djelloul, și pe Anastasia Sorokina, arbitru internațional.

Rosenstein are, de asemenea, legături cu ecosistemul internațional al șahului de elită în care România a devenit, în ultimii ani, un punct important. Fondator al WR Chess și implicat în proiecte și competiții internaționale, antreprenorul german este asociat cu circuitul profesionist în care evoluează numeroși dintre jucătorii de top ai lumii.

În paralel, președintele Federației Române de Șah, Vlad Ardeleanu, a avut un rol important în consolidarea poziției Bucureștiului în acest circuit. Sub mandatul său, capitala României a găzduit anual etapa Grand Chess Tour, inclusiv ediția din 2026, iar Federația a dezvoltat propriul circuit România Grand Prix.

Trei candidați pentru președinția FIDE

La alegerile din 26 septembrie participă trei echipe. Potrivit FIDE, candidaturile validate sunt Wadim Rosenstein – Gordon Tang, Jan Henric Büttner – Malcolm Pein și Timur Turlov – Viswanathan Anand. Fiecare federație națională membră reprezentată la Adunarea Generală are câte un vot.

Jan Henric Büttner este un antreprenor german implicat în proiecte sportive și în dezvoltarea competițiilor de șah.

Timur Turlov, om de afaceri și președinte al Federației de Șah din Kazahstan, candidează împreună cu marele maestru indian Viswanathan Anand, de cinci ori campion mondial. Programul lui Turlov pune accent pe transformarea digitală, șahul în educație, sustenabilitatea financiară și dezvoltarea instituțională.

Alegerile din acest an au căpătat o miză suplimentară după ieșirea din cursă a președintelui în exercițiu, Arkadi Dvorkovici, care urmărea inițial un al treilea mandat la conducerea FIDE. În iulie, Uniunea Europeană l-a inclus pe lista sa de sancțiuni, luate în urma invadării Ucrainei de către Rusia. Dvorkovici a anunțat că își suspendă voluntar exercitarea atribuțiilor de președinte, motivând că măsurile restrictive ar putea afecta funcționarea FIDE.

Potrivit statutului FIDE, atribuțiile sale au fost preluate interimar de vicepreședintele Viswanathan Anand.