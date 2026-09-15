Aryna Sabalenka, amendată după ieșirea nervoasă din finala US Open. Surorile Williams, iertate

Aryna Sabalenka, fostul lider mondial, încerca să câștige pentru al treilea an consecutiv trofeul de la Flushing Meadows. Jucătoarea din Belarus și-a manifestat frustrarea imediat după încheierea finalei. Ea și-a lovit racheta de teren și a trimis o minge în tribune. Ulterior, i-a cerut și unui cameraman să se îndepărteze.

Belarusa a fost sancționată cu 7.500 de dolari.

Sabalenka a pierdut finala cu Rîbakina cu scorul de 4-6, 7-5, 2-6, ratând astfel șansa de a deveni prima jucătoare după Serena Williams care câștigă US Open trei ani consecutiv. Serena reușise această performanță între 2012 și 2014.

După meci, Sabalenka a explicat că reacția sa a fost provocată de dezamăgirea profundă și de presiunea acumulată în încercarea de a obține al treilea titlu consecutiv la New York.

„Este foarte greu să-ți controlezi emoțiile atunci când pierzi o finală de Grand Slam și când încerci să câștigi pentru a treia oară consecutiv. Am vrut doar să las totul să iasă, pentru că, dacă aș fi ținut totul în mine, aici sau acolo, pe teren, nu aș fi putut să spun niciun cuvânt”, a explicat jucătoarea belarusă.

Cea mai mare sancțiune acordată: 20.000 de dolari

În clasamentul amenzilor de la această ediție a US Open, sancțiunea primită de Sabalenka este depășită doar de alte două amenzi.

Cea mai mare sancțiune, de 20.000 de dolari, a fost primită de argentinianca Luisina Giovannini, după ce s-a retras la numai 17 minute de la startul meciului cu Lucia Bronzetti, din primul tur al calificărilor. Corentin Moutet a acumulat amenzi de 15.000 de dolari, dintre care 5.000 pentru abuz asupra rachetei sau echipamentului și 10.000 pentru o încălcare privind ținuta și echipamentul.

Sabalenka este urmată în topul sancțiunilor de Terence Atmane, cu 7.500 de dolari pentru abuz verbal, și Jaime Faria, amendat cu aceeași sumă pentru obscenități audibile. Luciano Darderi a primit două amenzi de câte 5.000 de dolari pentru abuz asupra rachetei sau echipamentului. Arthur Fils, Arthur Fery, Dalibor Svrcina, Francisco Cerundolo și Belinda Bencic se numără printre jucătorii sancționați cu câte 5.000 de dolari.

În total, organizatorii US Open au înregistrat 20 de încălcări ale regulamentului și amenzi în valoare de 112.500 de dolari la ediția din 2026. Abuzul asupra rachetei sau echipamentului a fost unul dintre cele mai frecvente motive de sancționare.

Surorile Williams au scăpat fără amendă

Un caz care a atras atenția este cel al surorilor Venus și Serena Williams. Cele două nu au primit nicio amendă după ce au absentat de la conferința de presă obligatorie de după meciul lor din primul tur al probei de dublu feminin. USTA a decis să nu le sancționeze, deși regulamentele de Grand Slam prevăd obligația jucătorilor de a participa la conferințele de presă solicitate de reprezentanții mass-media.

Venus și Serena au pierdut acel meci în fața perechii Maya Joint – Hao-Ching Chan, după ce au condus cu 5-0 în tiebreak-ul decisiv. La scurt timp după partidă, USTA a informat presa că surorile Williams nu vor fi disponibile pentru declarații.