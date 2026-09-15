Președintele FC Barcelona îl susține pe Lamine Yamal în cursa pentru Balonul de Aur: „Îl merită”

„Îl merită și mi se pare normal să fie considerat unul dintre favoriți”, a declarat președintele FC Barcelona, Joan Laporta.

Declarațiile au fost făcute la ieșirea de la o cină cu agentul Jorge Mendes și cu membrii comisiei sportive a Barcelonei, Deco și Alejandro Echevarría, relatează marți publicația spaniolă AS.

Laporta a comentat și declarația lui Lamine Yamal făcută cu o zi înainte, care a afirmat că el și Kylian Mbappé sunt cei mai buni jucători din lume, dar că trofeul ar trebui să-i revină lui.

„A spus-o cu simpatia lui naturală și trebuie să privim lucrurile în sensul bun. Și alții fac același lucru (n.r.: referire la Kylian Mbappé, de la rivala Real Madrid) și nu am văzut critici atunci când campania (n.r.: pentru Balonul de Aur 2026) este făcută de alții”, a declarat Laporta.

Președintele Barcelonei a continuat prin a apăra atitudinea lui Yamal și a altor jucători tineri.

„Trebuie să înțelegem că sunt jucători tineri și lipsiți de complexe. De aceea au succes atât de repede. Lamine are talent și este un jucător de referință”, a mai spus Laporta.

Laporta consideră că performanțele lui Yamal din sezonul trecut îi justifică candidatura la trofeu.

„Să nu uităm că Balonul de Aur recompensează meritele de pe durata unui întreg sezon, iar Lamine, pe lângă talentul său individual, a avut merite și la nivel colectiv, câștigând La Liga, Supercupa Spaniei și Cupa Mondială”, a afirmat președintele Barcelonei.

Cursa pentru Balonul de Aur 2026 rămâne deschisă. Potrivit unei analize publicate marți de AS, nu există în acest moment un favorit clar între cei 30 de finaliști, iar campaniile cluburilor și ale jucătorilor pentru obținerea trofeului s-au intensificat înaintea încheierii perioadei de vot.