Rodri explică de ce a ales Barcelona în locul lui Real Madrid: „Nu a fost deloc o decizie ușoară”

„Întotdeauna mi-am bazat deciziile pe criteriul sportiv, pe locul unde cred că voi putea câștiga, voi fi fericit și, mai ales, voi crește ca jucător. De aceea am ales Barça, dar și datorită generației de jucători pe care o are și a ceea ce reușește să construiască Hansi Flick”, a declarat Rodrigo Hernández Castante, Rodri, într-un interviu acordat publicației Mundo Deportivo, publicat marți.

Rodri a confirmat că Real Madrid a încercat să îl transfere și că José Mourinho a discutat personal cu el, însă a evitat să ofere detalii despre conversația lor.

„Nu cred că ar fi potrivit să dezvălui o conversație privată, dar, evident, și-a exprimat dorința ca eu să vin și mi-a spus ce aș putea aduce echipei. Felul în care m-a tratat a fost foarte bun. Când am luat decizia, l-am sunat pentru a-i mulțumi pentru interes și pentru modul în care m-a tratat. Mi se pare un antrenor extraordinar, a demonstrat asta peste tot pe unde a fost în cele mai bune perioade ale carierei sale, iar Real Madrid va fi un adversar foarte dificil în acest campionat”, a spus mijlocașul.

„Să spui «nu» lui Real Madrid nu este ușor”

Campion mondial cu Spania în această vară, Rodri a insistat că refuzul ofertei madrilenilor nu a fost deloc simplu.

„Mi-aș fi dorit două sau trei săptămâni de vacanță liniștite și nu au fost deloc așa. A trebuit să analizez foarte multe lucruri și să iau o decizie atât de importantă între două dintre cele mai mari cluburi din lume. Până la urmă am ales din punct de vedere sportiv, acolo unde simțeam puțin mai mult că pot câștiga și crește ca jucător. Nu a fost deloc o decizie ușoară. Să spui «nu» lui Real Madrid nu este ușor, mai ales că au avut un comportament exemplar față de mine. În cele din urmă, Deco și Hansi Flick au fost cei care m-au convins”, a adăugat el.

O nouă provocare

Câștigător al Balonului de Aur 2024, Rodri a ținut să mulțumească echipei Manchester City.

„A fost mai degrabă un proces decât o decizie. Mai întâi trebuie să înțelegi că un ciclu s-a încheiat și că poate ai nevoie de o nouă provocare, de un loc în care să continui să-ți construiești cariera. Trebuie să le mulțumesc celor de la Manchester City pentru tot ce mi-au oferit în șapte ani de neuitat, atât pe plan personal, cât și fotbalistic”, a spus Rodri.

Rodri a vorbit și despre rolul directorului sportiv Deco în negocieri, spunând că abordarea Barcelonei a fost diferită de cea obișnuită din perioada de mercato.

„În niciun moment nu au pus presiune pe mine. Toți și-au exprimat dorința de a mă avea, de a lucra împreună și mi-au explicat ce aș putea aduce echipei. Mi-a plăcut foarte mult modul în care m-au tratat, fără grabă. Mi-au transmis pur și simplu entuziasmul lor de a mă alătura proiectului și naturalețea cu care au făcut-o. Am avut senzația unui club foarte apropiat, foarte familial, iar asta m-a atras enorm”, a spus el.