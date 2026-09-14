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România, în optimile EuroVolley după o victorie spectaculoasă cu Turcia, la Cluj

România s-a calificat în optimile Campionatului European - EuroVolley 2026 după ce a învins, luni seara, Turcia cu 3-1, în BT Arena din Cluj-Napoca, în fața a peste 4.000 de suporteri.
România, în optimile EuroVolley după o victorie spectaculoasă cu Turcia, la Cluj
Foto: Federația Română de Volei
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 22:40, Sport
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La EuroVolley, România s-a impus în patru seturi în fața Turciei, cu scorul de 25-19, 25-21, 20-25, 25-18.

Federația Română de Volei vorbește despre „o seară minunată” și o „nouă partidă de vis”.

Peste 4.000 de fani au asistat și au încurajat echipa României în a doua victorie din cadrul Grupei D a EuroVolley.

Tricolorii au început Grupa D a Eurovolley, găzduită de România, la Cluj, cu o înfrângere în fața Letoniei, 1-3, dar au trecut apoi de Elveția cu 3-1. Sâmbătă, România a pierdut dramatic în fața Germaniei, 2-3, după ce a revenit de la 0-2 la seturi. România a obținut totuși un punct important.

După victoria cu Turcia, România rămâne pe locul 3 al grupei.

„România este sigură de calificare și intră între primele 16 formații ale Europei. Bravo, băieți!”, a transmis Federația Română de Volei.

Ultima partidă a tricolorilor în faza grupelor este programată miercuri, de la ora 20:00, împotriva Franței, campioana olimpică.

România a ajuns în sferturile de finală la ediția precedentă a Campionatului European, din 2023, clasându-se pe locul al șaptelea.

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