Situație bizară la Arena Națională. Parcarea se deschide, dar nu când sunt evenimente sportive

Parcarea supraetajată de la Arena Națională a fost deschisă, însă accesul va fi interzis în perioadele în care pe stadion sunt organizate evenimente sportive, potrivit ProSport.

Arena Națională găzduiește luni, de la ora 21:00, partida FCSB – Petrolul, din etapa a noua a Superligii, primul meci disputat pe stadion după o pauză de 143 de zile.

Suprafața de joc a stadionului a fost schimbată.

Suporterii care vor veni la meci nu vor putea însă folosi parcarea supraetajată din incinta Arenei Naționale.

Parcarea Arenei Naționale va fi închisă în timpul evenimentelor sportive

Parcarea supraetajată, aflată în apropierea intrării dinspre Bulevardul Basarabia, are aproximativ 1.250 de locuri și și-a redeschis barierele după 14 ani în care a fost abandonată.

Deși parcarea poate fi folosită în mod obișnuit de șoferi și de locuitorii din zonă, aceasta va fi închisă pe durata evenimentelor sportive organizate pe Arena Națională.

Primăria Capitalei a confirmat pentru ProSport că spectatorii care participă la meciuri nu își vor putea lăsa mașinile în această parcare.

„Nu. Parcarea nu va putea fi utilizată pe durata evenimentelor sportive desfășurate pe Arena Națională”, a transmis municipalitatea.

Restricția îi vizează inclusiv pe locuitorii din zonă care au abonamente pentru această parcare.

Potrivit Primăriei Capitalei, aceștia vor fi notificați înaintea evenimentelor și vor trebui să elibereze locurile ocupate.

„Având în vedere că parcarea nu va putea fi utilizată de cetățenii care dețin abonamente de riveran pe durata evenimentelor desfășurate pe Arena Națională, accesul și ieșirea din parcare nu vor fi permise în această perioadă. Cetățenii care dețin abonamente de riveran vor fi notificați în vederea eliberării locurilor de parcare în termen de 24 de ore. Aceștia vor fi relocați către alte parcaje de proximitate”, a explicat Primăria Capitalei pentru ProSport

Cât costă parcarea de la Arena Națională

În perioadele în care pe stadion nu sunt organizate evenimente, tariful este de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi.

Un abonament de tip zonă unică costă 500 de lei pe lună, iar pentru riverani abonamentul lunar este de 50 de lei.