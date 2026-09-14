Primele benzinării moderne de pe Autostrada Transilvania au fost deschise. Unde sunt amplasate și ce facilități au

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că cele două spații fac parte din strategia companiei de concesionare și modernizare a zonelor de servicii de pe autostrăzi.

„Primele două benzinării moderne au fost deschise de astăzi pe Autostrada Transilvania”, a transmis șeful CNAIR.

Ce facilități au noile spații de servicii de pe A3

Potrivit CNAIR, fiecare dintre cele două spații de la Sânpaul dispune de 36 de locuri de parcare pentru autoturisme, dintre care trei destinate persoanelor cu dizabilități.

Sunt amenajate, de asemenea, câte 11 locuri pentru camioane și autocare, precum și câte două locuri prevăzute cu aspiratoare.

Pentru vehiculele electrice au fost instalate câte patru puncte de încărcare pentru fiecare spațiu de servicii, cu puteri de până la 150 kW.

Șoferii au la dispoziție stații de alimentare cu benzină și motorină, stații GPL, spații comerciale, zone de tip snack-bar și toalete publice.

Contractul pentru Sânpaul, concesionat pentru 25 de ani

Spațiile de servicii de la kilometrul 8+400 al A3 au fost concesionate asocierii Rompetrol Downstream – KMG Rompetrol Development. Contractul pentru cele două amplasamente, unul pe fiecare sens, are o durată de 25 de ani, iar valoarea minimă a redevenței anuale stabilite la momentul atribuirii a fost de 2,5 milioane de lei.

Concesionarul are obligația de a asigura atât amenajarea, cât și operarea și întreținerea spațiilor. Caietul de sarcini a prevăzut ca dotări minime parcări, toalete, stații de carburanți, spații comerciale, snack-baruri și puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

Documentele locale pentru proiect indicau încă din 2024 realizarea stațiilor Rompetrol pe ambele sensuri ale A3, la kilometrul 8+400, în comuna Sânpaul.

CNAIR: Aproximativ 30 de spații moderne sunt deja deschise în țară

Cristian Pistol susține că proiectul de la Sânpaul face parte dintr-un program mai amplu prin care spațiile de servicii de pe autostrăzi și drumuri de mare viteză sunt concesionate operatorilor privați.

Potrivit datelor prezentate de șeful CNAIR, aproximativ 30 de spații de servicii moderne sunt deja deschise pe rețeaua rutieră, alte 16 se află în amenajare, patru au contractele de concesiune în curs de semnare, iar pentru alte zece urmează să fie lansate licitații.

Modelul a fost utilizat anterior și pe A1 și A2, unde operatorii privați au amenajat în oglindă benzinării, parcări, puncte de încărcare electrică și spații comerciale. Într-un program anterior, CNAIR a concesionat 26 de spații de servicii de pe A1 și A2 către Rompetrol și MOL pentru perioade de până la 20 de ani.