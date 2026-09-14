Turiștii străini au lăsat o avere în România în această vară. Cine sunt cei mai darnici vizitatori

O analiză realizată de Global Payments arată că nu numai sumele cheltuite de vizitatorii străini au crescut, ci și numărul plăților. În iulie și august, numărul tranzacțiilor efectuate la terminalele companiei cu carduri emise în alte țări a fost cu 52% mai mare decât în vara anului trecut. Valoarea medie a unei plăți a ajuns la 159 de lei, în creștere cu aproximativ 7%.

Datele Institutului Național de Statistică indică, la rândul lor, o creștere a numărului vizitatorilor. Numai în iulie, România a primit cu peste 53.000 mai mulți turiști străini decât în aceeași lună din 2025, ceea ce înseamnă un avans de 20,4%.

Britanicii au cheltuit peste 8,5 milioane de euro

Britanicii sunt turiștii străini care au cheltuit cel mai mult în România, cu plăți de peste 45 de milioane de lei, în creștere cu 53,5% față de vara trecută.

Urmează germanii, cu plăți de peste 28 de milioane de lei, în creștere cu 60,7%, și italienii, cu 21,5 milioane de lei, cu 51,8% mai mult decât vara trecută. În cazul turiștilor francezi, plățile au crescut cu 67,3%.

Ucrainenii cheltuie tot mai mult în România

O creștere spectaculoasă vine dinspre Ucraina. Turiștii ucraineni au ajuns în top cinci după sumele cheltuite în România, față de locul 10 ocupat anul trecut.

Valoarea plăților făcute cu carduri emise în Ucraina a crescut de 2,5 ori, cu 150,9%, iar numărul tranzacțiilor a fost cu aproape 80% mai mare.

Irlandezii, cei mai „darnici” la fiecare plată

O altă imagine apare atunci când este analizată suma medie cheltuită la o singură tranzacție. Aici, irlandezii ocupă primul loc: 331 de lei, în medie, la fiecare plată.

Turiștii din SUA au cheltuit în medie 252 de lei la o tranzacție, iar cei din Israel, 234 de lei.

Plățile realizate cu carduri emise în Israel au avut una dintre cele mai spectaculoase creșteri ale verii: 211%, ceea ce înseamnă că au fost de peste trei ori mai mari decât anul trecut.

De la începutul anului, România a atras cu aproximativ 134.000 mai mulți turiști străini decât în perioada similară din 2025, o creștere de aproximativ 10%. Cei mai mulți vizitatori continuă să vină din Europa, însă interesul pentru România crește mult mai rapid în America de Nord, de unde au venit cu aproape 24% mai mulți turiști.

Bucureștiul, de departe pe primul loc

Capitala conduce clasamentul destinațiilor în care turiștii au făcut cele mai mari plăți cu cardul. Numai în iulie și august, în București au fost înregistrate plăți de peste 160 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în vara precedentă.

După București, turiștii străini au cheltuit cel mai mult în Constanța, Timișoara și Brașov, unde plățile au depășit 44 de milioane de lei în fiecare oraș. Iașiul a atras, la rândul său, mai mulți bani decât vara trecută, dar și mult mai multe tranzacții, în timp ce Bacăul s-a remarcat printr-o creștere de peste 46% a sumelor cheltuite.